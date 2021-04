Boca impuso su categoría ante Atlético Tucumán y ya piensa en la Libertadores

Boca mostró toda su contundencia ayer frente a Atlético Tucumán, y con un inapelable 3 a 1 se anotó un triunfo clave en La Bombonera, para ser escolta de Vélez en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Boca Juniors mejoró su imagen tras la derrota del fin de semana pasado ante Unión de Santa Fe y se impuso con goles de Cristian Medina y Sebastián Villa, en el primer tiempo, y Franco Soldano, ya sobre el final del segundo. Los tucumanos descontaron a través de Leonardo Heredia, en la etapa inicial, y en la segunda sufrieron la expulsión de Cristian Erbes.

La primera parte de la etapa inicial mostró lo mejor de los dirigidos por Miguel Ángel Russo, en largo tiempo. Tras ponerse prematuramente 2 a 0, el Decano se acomodó mejor en el campo, equilibró el juego en el medio y alcanzó a descontar, luego de un tiro violento de Javier Toledo, que se estrelló en el travesaño y el rebote lo conectó de cabeza Heredia, a los 22 minutos.

Después de ese explosivo comienzo de los albicelestes en el complemento, el equipo de la Ribera se pudo reponer rápido y volvió a mandar en la cancha.

Apareció en una elevada dimensión Tévez, mucho más que en la primera etapa, desnivelando permanentemente a la defensa adversaria, aunque en el primer cuarto de hora contó con tres jugadas claras para convertir y no lo pudo hacer.

Atlético, poco a poco, se fue debilitando en su accionar, aún más cuando sufrió la expulsión del exboquense Cristian Erbes, por doble amonestación, a los 14 minutos.

En el último cuarto de hora, el 'Decano' revivió para hacer sufrir a Boca, que se aquietó un poco, pensando en reservar energías para el compromiso del próximo miércoles en la altura de La Paz, Bolivia, ante The Strongest, por la primera fecha del grupo C de la Copa Libertadores.

Con el triunfo, al Xeneize le alcanzó para ubicarse como escolta de Vélez y poner la cabeza en el torneo continental, el máximo objetivo del año para los dirigidos por Russo.

Partidos para hoy

13.30 Arsenal – Racing

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

15.45 Estudiantes – Gimnasia

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Ezequiel Brailovsky

Cuarto árbitro: Diego Abal

18.00 Independiente – Defensa y Justicia

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Diego Romero

Árbitro asistente 2: Norberto Páez

Cuarto árbitro: Gastón Suárez

21.00 Colón – Godoy Cruz

Árbitro: Fernando Rapallini

Árbitro asistente 1: Mariano Viale

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

Lunes 19 de abril

18.00 Banfield – Platense

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Verlotta

Árbitro asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero