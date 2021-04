Para Zubeldía, Lanús "no ligó" y Sarmiento se llevó un premio demasiado grande

El entrenador de Lanús, Luis Zubeldía, aseguró ayer que su equipo "no ligó" en la derrota frente a Sarmiento, en el estadio Eva Perón, por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Por otro lado, el DT "granate" admitió que "se cometieron errores" y el Verde aprovechó la ocasión del penal de Jonatan Torres, para quedarse con los tres puntos.

"No ligamos y cometimos errores. En algún punto estamos fallando porque terminamos perdiendo. En el primer tiempo solamente nos faltó el gol, dominamos en todo sentido. En el segundo tuvimos más insinuaciones y en una jugada llegó el penal y perdimos. Posteriormente, con la desesperación y la falta de tiempo se hizo difícil", explicó.

"El campeonato argentino es parejo. Todos los rivales son durísimos, salvo raros partidos que se te da todo. Lucharemos por la clasificación hasta el último partido. Nos faltó el último pase o la filtración en la última línea. El calor que hizo también nos perjudicó", insistió.

Finalmente, negó que el arbitraje de Fernando Echenique haya perjudicado a sus dirigidos, especialmente en la jugada que derivó en el gol del triunfo del Verde. "Nos ganaron con una jugada aislada, patearon, fue penal y se llevaron los tres puntos. No vi un arbitraje malo o que nos hayan perjudicado", remató.

Pese a la caída, Lanús suma 16 puntos y sigue prendido en la Zona B, a seis del líder y próximo rival, Vélez Sarsfield.