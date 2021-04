Boca busca la recuperación frente a Atlético Tucumán

Boca Juniors intentará reponerse del inesperado traspié que sufrió la semana pasada en Santa Fe, cuando reciba hoy a Atlético Tucumán, por la fecha 10 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

El "Xeneize", que suma 13 puntos en su grupo, irá con varios cambios, teniendo en cuenta el debut en la Copa Libertadores, el próximo de visitantes frente a The Strongest, de Bolivia, en la altura de La Paz.

Los que saldrán del equipo serán Esteban Andrada, Marcos Rojo, el peruano Carlos Zambrano y el colombiano Edwin Cardona, mientras que ingresarán Agustín Rossi, Lisandro López, Alan Varela, Cristian Medina y Mauro Zárate.

Boca necesita quedarse con los tres puntos frente al "Decano" de Tucumán y espera que las modificaciones no afecten el rendimiento del equipo.

En la delantera, Russo intentará una vez más con la dupla entre Carlos Tévez y el colombiano Sebastián Villa, quienes serán acompañados por Zárate, especialista además en pelota parada merced a su notable pegada.

En cuanto a Atlético Tucumán, el entrenador del equipo, Omar De Felippe, recuperará a dos jugadores titulares que no estuvieron frente a Vélez: Guillermo Acosta y Ramiro Carrera.

En el caso de Acosta, cumplió una fecha de suspensión y regresará en lugar de Abel Bustos, mientras que Carrera superó un cuadro de anginas y jugará por Ramiro Ruiz Rodríguez.

El resto del equipo mantendrá la misma idea, con Javier Toledo como delantero más adelantado y el exBoca Oscar "Junior" Benítez recostado sobre la banda izquierda.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra o Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Alan Varela y Cristian Medina; Sebastián Villa, Carlos Tevez y Mauro Zárate. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Leonardo Heredia, Abel Bustos, Cristian Erbes y Ramiro Ruiz Rodríguez; Oscar "Junior" Benítez y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

Árbitro: Jorge Baliño.

Cancha: Boca Juniors.

Hora de inicio: 18:00.