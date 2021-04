Federico Vismara: "Tenemos que volver a ser el equipo sólido que fuimos durante gran parte del torneo"

Luego de dos derrotas consecutivas, frente a Atlético Tucumán y Huracán, Sarmiento buscará hoy la recuperación, de local ante Lanús, para encarar con más confianza la recta final de la primera mitad del año, en la Copa de la Liga Profesional.

Luego de la caída por 3 a 0 del lunes pasado frente al Globo, en Parque Patricios, el DT del Verde, Mario Sciacqua, admitió en conferencia de prensa que el cuerpo técnico debería "trabajar en lo mental", para recuperar al plantel del traspié.

Para el experimentado volante central del equipo juninense, Federico Vismara, ese primer objetivo se cumplió durante la semana y ahora Sarmiento deberá trasladar al campo de juego lo planificado en los últimos entrenamientos.

"Creo que estamos bien, siempre es una linda oportunidad volver a jugar contra equipos de jerarquía, como Lanús, y hay que estar predispuestos a corregir errores y seguir creciendo como equipo. En los últimos dos partidos nos costó, más allá de que el resultado de Huracán me pareció demasiado abultado para lo que en realidad fue el trámite partido. Tenemos que corregir y mejorar para lo que queda", aseguró Vismara, en diálogo con Democracia.

Con respecto al compromiso con el Granate, el mediocampista central del conjunto de Junín espera un desarrollo similar a los partidos contra Talleres y Defensa y Justicia, las dos mejores presentaciones de Sarmiento en lo que va de la campaña.

"Ellos tienen buena posesión y buena circulación de balón, parecido a Talleres a a Defensa y Justicia. Si logramos plantear un partido ordenado y cortar los circuitos de juego, podemos recuperar la pelota y atacar los espacios con nuestros volantes y delanteros", precisó.

Sin diferencias

En su paso por Huracán, hace ya más de un lustro, Vismara se acostumbró a disputar partidos de nivel internacional, como integrante del plantel que alcanzó la final de la Copa Sudamericana, en 2015.

De allí que no le sorprendió que Defensa y Justicia, el único equipo de la Zona B que hasta el momento perdió con Sarmiento en la Copa de la Liga Profesional, haya derrotado días atrás a Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores, en la final de la Recopa en Brasil.

"El fútbol es muy parejo, si se juega con orden, concentración y se logra golpear en los momentos justos, se pueden lograr los resultados. El partido del lunes pasado con Huracán, sin ir más lejos, fue muy parejo en el juego, pero ellos tuvieron cuatro chances y concretaron tres goles. El fútbol hoy pasa por ahí, estar ordenado, concentrado, cuidar los detalles en la pelota parada y saber lastimar cuando se tienen las oportunidades", reflexionó.

Finalmente, y pese a que la realidad parece ubicar a Sarmiento lejos de los puestos de clasificación hacia el epílogo del campeonato, Vismara dejó en claro que el Verde no puede permitirse empezar a pensar en el próximo semestre, con expectativas de mejorar su producción en la liga.

"Nosotros pensamos solo en Lanús, el fútbol no permite ocupar la cabeza en otra cosa que no sea el partido que viene. Sucede todo tan rápido, que siempre hay que vivir lo que está por venir. En nuestro caso, tenemos que tratar de volver a ser ese equipo duro que fuimos en varios momentos del torneo", concluyó.