Beccacece calificó el logro de Defensa y Justicia como "algo histórico y épico"

El entrenador Sebastián Be-ccacece aseguró que los jugadores de Defensa y Justicia lograron "algo épico e histórico" tras consagrarse en la madrugada de ayer campeones de la Recopa Sudamericana al derrotar al Palmeiras en Brasil por 4 a 3 en la tanda de penales, luego de vencerlo por 2 a 1 en tiempo reglamentario y haber perdido una semana antes en nuestro país, también 2 a 1.

"Este título tiene un enorme valor y este grupo logró algo histórico y épico. Le agradezco enormemente por cómo convive, trabaja y va consiguiendo día a día las cosas que se va proponiendo, es un motivo de orgullo", señaló el técnico quien obtuvo su primer título dirigiendo al "Halcón de Varela".

Beccacece, cuyo equipo había dejado mala imagen al caer en el estadio "Eva Perón" de nuestra ciudad ante Sarmiento de Junín (3 a 1), aunque luego se recuperó en partidos siguientes, añadió: "Cuando finalizó el partido nos quedamos con la sensación de que realmente habíamos sido superiores en el juego y en la propuesta. Me pone muy feliz por ellos y por la gente de Florencio Varela, a la que muchas veces le toca sufrir. Que este grupo le permita por un momento la posibilidad de seguir soñando y de saber que todo es posible con dedicación, esfuerzo, mucho amor y compromiso. La verdad que es algo muy inspirador para estos jóvenes y las familias que viven en el Conurbano", dijo "Becca".

Además el entrenador de Defensa y Justicia manifestó: "Acá cada entrenador que pasa deja su huella, su marca. Es un lugar mágico que tenemos que seguir construyendo", completando con estos conceptos:

"Le ganamos a un gigante del fútbol sudamericano, es un logro muy importante porque fortalece el proyecto. Cuando me ofrecieron regresar al club no lo dudé y estoy agradecido", cerró Sebastián Beccacece.

Ezequiel Unsain: "Es algo soñado"

A su turno, el arquero y capitán de Defensa y Justicia, Ezequiel Unsain, expresó:

"Es algo soñado. No se imaginan lo que se trabaja, siempre nos esforzamos y vamos al frente. Nos enfrentamos al campeón de la Copa Libertadores, con jugadores de mucha jerarquía e impusimos condiciones en muchos momentos. Contentos de lograr el objetivo", aseveró el guardavallas del equipo de Florencio Varela.

Cuando se jugaba el tiempo suplementario, Unsain cometió una falta en el área que el árbitro Leodán González sancionó como penal tras la intervención del VAR, pero terminó atajándole el remate al paraguayo Gustavo Gómez.

Unsain indicó luego: "Este equipo sacó a relucir el sacrificio que lo trajo hasta acá y logró quedarse con el campeonato. El equipo siguió haciendo lo que hizo. Palmeiras es un rival potente, con muy buenos jugadores. Estamos contentos e ilusionados para seguir consiguiendo cosas".

El plantel de Defensa y Justicia, tras su regreso triunfal a Buenos Aires, comenzará a prepararse para el partido en el cual visitará a Independiente el próximo domingo a las 21.00 por la décima fecha de la Zona "B" de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El equipo de Florencio Varela comenzará ahora su camino en la Copa Libertadores, certamen por el cual el próximo miércoles a la hora 21 visitará a Independiente del Valle en Ecuador por la primera fecha de la fase de grupos.

Braian Romero: "Se siguió trabajando para lograr cosas históricas"

"En Defensa y Justicia se pueden ir jugadores, venir otros y nada cambia. Lo mismo con los entrenadores, se fue Hernán Crespo (técnico campeón de la Sudamericana), llegó Beccacece y se siguió trabajando para lograr cosas históricas", subrayó el goleador Braian Romero, una de las principales figuras del equipo.

"En este equipo no hay figuras, la gran figura somos todos, a mí me toca terminar las jugadas que arman mis compañeros y estoy contento de poder colaborar desde mi función", añadió Romero, autor de nueve de los catorce goles de Defensa y Justicia en los dos títulos que ganó el club.