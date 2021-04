El Torneo Apertura se pone en marcha mañana con nueve partidos de inferiores

La Liga Deportiva del Oeste continúa con los preparativos para el inicio del Torneo Apertura 2021, que tendrá lugar este fin de semana, en tres canchas juninenses.

Mañana, con nueve encuentros de categorías inferiores, se dará el puntapié oficial al certamen que llevará el nombre de Carlos Giaccobini, expresidente de River Plate fallecido.

Pese a la preocupación desatada por la situación epidemiológica, a raíz del incremento de casos de COVID-19, hasta el momento en el distrito de Junín está habilitada la actividad y todo indica que el campeonato comenzará de acuerdo a lo previsto.

Mañana, como también el domingo, habrá acción en las canchas de Origone FC -en la localidad de Agustín Roca-, Mariano Moreno y BAP. El domingo, por su parte, iniciará el torneo para la Primera División.

Cronograma para mañana:

Horario Cancha Partido Cat.

11.30 Origone FC Origone FC vs River Sexta

14.30 Origone FC Origone FC vs River Octava

16.00 Origone FC Origone FC vs River Cuarta

11.30 BAP BAP vs Sarmiento Sexta

14.00 BAP BAP vs Sarmiento Octava

16.00 BAP BAP vs Sarmiento Cuarta

11.30 Moreno Moreno vs J. Newbery Sexta

14.00 Moreno Moreno vs J. Newbery Octava

16.00 Moreno Moreno vs J. Newbery Cuarta