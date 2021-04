River derrotó a Colón y le quitó el invicto

River Plate venció anoche por 3 a 2 a Colón de Santa Fe y lo dejó sin invicto, en la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

En el estadio Monumental de Núñez, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo logró un triunfo que le permitió saltar a la segunda posición de la Zona A, con 15 unidades, y posicionarse para la clasificación.

El elenco ‘sabalero’, por su part, sigue siendo el cómodo puntero, con 20 puntos. Los goles del ‘Millonario’ fueron obra de Lucas Beltrán (Pt. 35m.), Fabrizio Angileri (St. 13m.) y Gonzalo Montiel (St. 31m., de penal).

Las anotaciones del conjunto santafesino, que conduce Eduardo Domínguez, las consiguieron Cristian Bernardi (Pt. 45m.) y Rodrigo Aliendro (St. 37m.).

El equipo visitante terminó con diez jugadores, ya que el árbitro Facundo Tello expulsó a Alexis Castro (St. 6m.), por doble amonestación.

Lejos de plantarse con un esquema defensivo, el 3-4-2-1 propuesto por el DT Domínguez se convirtió, muchas veces en un 5-2-3, cada vez que Alexis Castro y Cristian Bernardi se sumaron para incursionar como una suerte de extremos.

Es que la ausencia del goleador Luis ‘Pulga’ Rodríguez (contagiado de coronavirus) obligó al entrenador visitante a diseñar un dibujo táctico no habitual, pero no exento de variantes ni alternativas para llegar al área rival.

Dentro de un trámite parejo, el equipo de Gallardo empezó a prevalecer y sobre los 36 inutos sacó ventaja con una asistencia del uruguayo De la Cruz, para una definición al ángulo del joven Beltrán, que marcó su primer gol oficial en 13 presentaciones.

Parecía que River se acomodaba mejor al resultado cuando a los 45 minutos, Rafael Delgado cedió a Franco Farías, que habilitó por el centro a Bernardi, quien protegió la pelota y sacó un disparo bajo que le escapó al control del arquero Armani para el 1 a 1.

En el segundo período, River se puso al frente con un tiro libre de Angileri, que le pegó de zurda, y anotó el 2 a 1, a los 13 minutos.

Con un penal ejecutado por Montiel, a la derecha del guardavallas ‘sabalero’, River se puso 3 a 1, a los 31. Sin embargo, las dudas en pelota detenida en el bloque defensivo volvieron a complicar al elenco "millonario", a punto tal que un envío de Ferreira le permitió elevarse a Aliendro para descontar, a los 37.

River sufrió sobre el final los intentos de su rival, pero logró sostener la ventaja y llevarse un triunfo clave, para sus aspiraciones en el certamen.

Síntesis

River Plate 3: Franco Armani; Gonzalo Montiel, David Martínez, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Julián Alvarez, Rafael Borré y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Colón 2: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Tomás Moschión, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar; Alexis Castro y Cristian Bernardi; Franco Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 35m. Beltrán (RP); 45m. Bernardi (C)

Goles en el segundo tiempo: 13m. Angileri (RP), 31m. Montiel (RP) de penal; 37m. Aliendro (C)

Cambios en el segundo tiempo: 7m. Jorge Carrascal por De la Cruz (RP); 18m. Federico Girotti por Beltrán (RP); Santiago Pierotti por Escobar y Cristian Ferreira por Bernardi (C); 31m. Milton Casco por Montiel (RP); 32m. Leonardo Ponzio por Enzo Pérez y Benjamín Rollheiser por Borré (RP); 41m. Yeiler Goes por Moschión (C)

Amonestados: Enzo Pérez, David Martínez (RP) Castro, Delgado, Goltz, Aliendro (C)

Incidencia en el segundo tiempo: 6m. expulsado Castro (C) por doble amonestación

Cancha: River Plate.

Arbitro: Facundo Tello.