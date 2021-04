Triunfo del Verde en su estreno en el Senior

Sarmiento comenzó ayer con buen paso su participación en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Senior. De visitante, el Verde se impuso por 2 a 0 frente a Huracán de Tres Arroyos, con goles de Juan Manuel García y Matías Lo Bianco.

El conjunto juninense integra el Grupo Sur, junto a Atlanta, Vélez, Los Andes, Quilmes, Douglas, Deportivo Morón, Chacarita y Deportivo Español.

El campeonato cuenta además con la participación de otros diez equipos, que conforman el Grupo Norte: Boca Juniors, Gimnasia de La Plata, Rosario Central, Huracán de Corrientes, Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe, Juventud de San Luis, Central Córdoba de Santiago, Newell’s Old Boys y Chaco For Ever.