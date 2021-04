Boca Juniors visita a Unión de Santa Fe

Boca Juniors, con el regreso del colombiano Edwin Cardona luego de un mes, tras dejar atrás una lesión muscular, visitará hoy a Unión de Santa Fe, con la misión de hilvanar otra victoria en un partido válido por la novena fecha de la Zona B de la Copa de Liga que lidera Vélez Sarsfield.

El encuentro se jugará a las 18.30, en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe, será arbitrado por Fernando Espinoza. Boca, que le ganó la semana pasada a Defensa y Justicia (2 a 1) y dejó atrás una racha de más de tres meses sin triunfos en La Bombonera, tiene 13 puntos, es tercero en su grupo detrás de Vélez (19) y Lanús (16).

Su rival, Unión, tiene 11 unidades, viene de ceder su invicto en Liniers, donde fue goleado por Vélez (4 a 1), y pese a que su campaña es buena ganó apenas dos partidos y empató cinco.

El equipo "Xeneize" que dirige Miguel Angel Russo no podrá repetir la formación que superó a Defensa y Justicia, ya que no tendrá a un titular como Nicolás Capaldo, quien contrajo coronavirus. Además, regresará el colombiano Cardona.En cuanto a Unión, el entrenador Juan Manuel Azconzábal deberá rearmar la defensa ya que no contará con dos de sus habituales titulares: Jonathan Galván, desgarrado, y Franco Calderón, expulsado ante Vélez.

Probables Formaciones

Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano; Francisco Gerometta, Brian Blasi, Federico Vera y Juan Portillo; Ezequiel Cañete, Nelson Acevedo, Imanol Machuca y Nicolás Peñailillo; Juan Manuel García y Gastón González. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo; Julio Buffarini, Jorman Campuzano, Agustín Almendra y Frank Fabra; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tevez. DT: Miguel Angel Russo.

Arbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: 15 de Abril, de Unión de Santa Fe.

Hora de inicio: 18.30.