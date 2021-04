Sciacqua: "Es muy preocupante lo que está pasando, espero que no suceda nada grave"

El entrenador de Sarmiento, Mario Sciacqua, admitió que "es preocupante" la proliferación de casos positivos de COVID-19 en distintos planteles del fútbol argentino.

Así como le ocurrió al Verde, equipos como Gimnasia y Esgrima de La Plata, Banfield e Independiente también padecieron brotes en los últimos días, que abrieron el interrogante acerca de la conveniencia de continuar jugando la Copa de la Liga Profesional.

En su caso, Sciacqua fue uno de los veinte contagiados en el equipo juninense, entre jugadores e integrantes del cuerpo técnico, y hasta debió ser internado en la clínica La Pequeña Familia, durante varios días, hasta lograr su recuperación.

"Gracias a Dios, me he recuperado muy bien y pude reincorporarme a los entrenamientos. No puedo dejar de expresar mi agradecimiento a La Pequeña Familia, al cuerpo médico de Sarmiento y a todo Junín. Me han dado muchas energías para superar el difícil momento que me tocó vivir", expresó Sciacqua, en diálogo con Democracia.

Con respecto a la situación que se viene dando en los distintos equipos del fútbol nacional, el DT santafesino lamentó la ola de contagios y reconoció que se trata de "un problema grande", de difícil solución para las autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

"La primera sensación que tuve cuando me contagié y luego empezamos a caer todos, fue que el partido que jugábamos contra Defensa y Justicia se iba a suspender. En ese momento, me parecía eso indicaba el sentido común. Pero quizás mi pensamiento tuvo más que ver con que en ese momento la estaba pasando muy mal. Es muy difícil, es todo un problema y lo único que espero es que no suceda nada grave", reflexionó.

En la misma línea, Sciacqua reveló su preocupación por el DT de Independiente Julio Falcioni, que superó un grave problema de salud en los últimos tiempos, y resultó positivo de COVID-19 esta semana. "Me tocó dar positivo inmediatamente después del partido que jugamos con Independiente y yo ese día había estado con Julio. Recuerdo que lo primero que le pregunté a los médicos de Sarmiento cuando di positivo, fue si él corría algún riesgo de contagiarse", relató Sciacqua, que sólo mantuvo un contacto esporádico con el entrenador del Rojo, antes del encuentro que el conjunto juninense perdió 6 a 0, en Avellaneda.

"Es difícil parar todo. Mientras no sean cuestiones graves, estamos viendo que los jugadores lo pueden sobrellevar. El problema es si llega a pasar algo grave y eso es lo que me genera un poco de temor", insistió.

La suspensión con Newell's

La sorpresiva suspensión del encuentro que Sarmiento debía jugar ante Newell's Old Boys, el miércoles pasado en San Nicolás por Copa Argentina, fue otra de las noticias de la semana.

Consultado por Democracia, el DT optó por mirar el lado positivo y aprovechar la semana larga para practicar varios de los cambios tácticos que se verán el lunes que viene, en el partido frente a Huracán, por la novena fecha del campeonato.

"Desde lo personal, tenía muchas ganas de jugarlo, porque iba a volver a entrar a una cancha después de más de 20 días. Pero, una vez que nos comunicaron la suspensión, lo tomé como algo beneficioso para trabajar con el equipo durante toda la semana", concluyó.