Gallardo ya palpita el Superclásico de Copa Argentina: "Siempre es lindo jugarlo"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se refirió al Superclásico que se jugará con Boca por los octavos de final de la Copa Argentina, luego de que el conjunto "millonario" superara con esfuerzo a Atlético Tucumán, el miércoles pasado, por 2 a 1, en La Plata.

No obstante, el entrenador multicampeón con el conjunto de Núñez optó por la cautela, ya que el encuentro todavía no tiene fecha definida.

"Siempre es lindo jugarlo, es lindo enfrentar al rival que siempre te genera una expectativa, una adrenalina mayor", expresó el DT riverplatense.

"Por ahora, no se puede disfrutar mucho más, porque no sabemos cuándo se jugará y no podemos distraernos”, advirtió. River se medirá este fin de semana contra Colón por la Copa de la Liga Profesional.