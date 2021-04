River Plate eliminó a Atlético Tucumán y habrá Superclásico en la Copa Argentina

River Plate venció anoche a Atlético Tucumán, por 2 a 1, y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. De esta forma, el "Millonario" será rival de Boca Juniors, que dejó en el camino a Defensores de Belgrano.

El partido se jugó en el Estadio Ciudad de La Plata, a puertas cerradas por la continuidad de la crisis sanitaria del COVID-19, y el equipo del DT Marcelo Gallardo supo imponerse para ante su rival de turno, con un doblete del juevenil Federico Girotti, quien asumió protagonismo ante la lesión que marginó al cordobés Matías Suárez.

Atlético Tucumán, a las órdenes del DT Omar De Felippe, mejoró en la segunda parte y consiguió el descuento, a través de una media vuelta de Leonardo Heredia, en el segundo tiempo, pero no le alcanzó para llegar al empate.

Los tucumanos batallaron hasta el final pero no pudieron arribar a los penales, por la sobriedad de Armani en los últimos centros y por la cuota goleadora del joven Girotti, que se lució la primera mitad para convertir sus dos goles.

El primero, llegó a los 11 minutos, luego de un centro del uruguayo Nicolás De la Cruz, tras la habilitación del chileno Paulo Díaz, que Girotti capitalizó para vencer a Chistian Lucchetti.

Luego, a los 21, Gonzalo Montiel irrumpió por derecha, dejó el balón a Enzo Pérez y con un centro al borde del área chica, dejó a otra vez a Girotti cara a cara con el gol.

De una pelota parada, el equipo tucumano sacó rédito y se puso en partido, cuando el desarrollo le venía esquivo. El ingresado Heredia quedó en soledad, tras cabezazo de Acosta, y fusiló a Armani, de media vuelta, para achicar la distancia.

Será la primera vez que los dos equipos más populares del fútbol argentino se midan en la Copa Argentina.

Síntesis

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Jonatan Maidana y Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Julián Alvarez, Federico Girotti y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Franco Mussis, Cristian Erbes y Nicolás Aguirre; Ramiro Carrera; Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo: 11m. y 21m. Girotti (RP)

Gol en el segundo tiempo: 19m. Heredia (AT)

Cambios en el segundo tiempo: antes del comienzo; Ramiro Ruiz Rodríguez por Aguirre y Leonardo Heredia por Mussis (AT); 10m. Mauro Osores por Vergini (AT); 30m. Rafael Borré por Julián Alvarez y Bruno Zuculini por Beltrán (RP); 32m. Oscar Benítez por Carrera (AT); 44m. Augusto Lotti por Erbes (AT)

Amonestado: Mussis (AT)

Cancha: Estadio Ciudad de La Plata

Arbitro: Ariel Penel.