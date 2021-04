La AFA prendió las alarmas por los casos de coronavirus en los planteles

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifestó ayer la preocupación por "la cantidad creciente de casos de COVID-19" en los planteles profesionales, luego de los brotes registrados en Independiente, Banfield, Sarmiento de Junín y Gimnasia y Esgrima La Plata.

"La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Comité Ejecutivo, expresa su profunda preocupación en atención a la cantidad creciente de casos de COVID-19, tanto en la sociedad como en los diferentes equipos de nuestro fútbol", afirmó la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, a través de un comunicado.

Asimismo, la AFA determinó una serie de disposiciones para extremar los recaudos y evitar el parate de la actividad: así, los futbolistas no se concentrarán en las previas a los partidos en una ciudad cercana y lo harán por corto plazo si es mucha la distancia, además de que deberán ir en auto particular y sin acompañante a los entrenamientos.

También se dispondrán "dos o tres micros para dividir la llegada a los partidos" y no se podrán cambiar ni bañar en los vestuarios. "En consonancia con los lineamientos de la política sanitaria llevada adelante por el Gobierno Nacional, esta asociación insta a los clubes, jugadores y jugadoras, miembros de las instituciones y a toda la familia del fútbol en general, a cumplir de forma estricta con los protocolos sanitarios oportunamente aprobados",continuó el comunicado.

Por otra parte, en el Comité Ejecutivo procuraron despegar al fútbol de la responsabilidad por la "segunda ola" y sostuvieron que "los contagios no se producen en los clubes" y que, en todo caso, la "relajación" de los futbolistas sería " similar a la del resto de la gente", según indicó.

"La AFA, a partir de los próximos días, realizará inspecciones para corroborar el exhaustivo cumplimiento de todas las medidas. De no cumplirse, se elevará un informe al Tribunal de Disciplina a fin de que obre conforme su competencia", adelantaron.