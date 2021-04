Mariano Moreno: En las puertas de una oportunidad histórica

Con grandes actuaciones tanto en la primera división como en sus categorías inferiores, Mariano Moreno viene a ser el gran protagonista del pasado Torneo Nocturno de la Liga Deportiva del Oeste. El "Bataraz" logró el título en la máxima categoría, tras derrotar en la final a Ambos Mundos -en la cancha de Jorge Newbery-, y también llegó a las finales en Quinta y Sexta División.

Además, fue anfitrión de la final del campeonato femenino, que Sarmiento le ganó a Unnoba. Mientras festeja su gran inicio de temporada, espera por la respuesta de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) a su solicitud para afiliarse directamente y participar del campeonato de Primera D.

En diálogo con Democracia, el presidente de la institución, Roberto Ayerbe, destacó que la posibilidad de acceder a un cupo en la última categoría sería "una oportunidad histórica", a la vez que reconoció que aún no hay respuesta oficial de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

-¿Cómo vivieron el título logrado en el Torneo Nocturno?

-Nos vino muy bien, porque hacía 20 años que no Moreno ganaba un Nocturno y el último tiítulo había sido el Apertura 2013. Es muy importante, por más que se haya dado en este contexto de pandemia. Tuvimos un plantel competitivo y lo que no pudimos concretar el año pasado, este año por suerte se dio.

Enfrentamos a equipos muy importantes, como Villa Belgrano, Rivadavia de Lincoln, Independiente y Ambos Mundos. Creo que la presencia de (el delantero) Sebastián Cavalín, que jugó a nivel profesional, nos dio el salto de calidad que le faltaba al equipo.

-Además, Moreno fue sede de la final del Torneo Femenino, es decir, tuvieron un protagonismo importante en todos los sentidos.

-Sí, nosotros empezamos hace poco con fútbol femenino y vamos de menor a mayor. Siempre decimos que nuestra postura es que la prioridad en nuestra cancha es que juegue Moreno, pero cuando hay un evento importante, como fue final del Femenino, no tenemos inconveniente.

Hicimos muchas mejoras en la cancha y eso llevó a que la consideraran para jugar un partido trascendental, como fue la final entre Sarmiento y Unnoba.

-¿Cómo se preparan para el Torneo Apertura?

-Se nos fueron cinco jugadores del plantel campeón, sabíamos que iba a ser difícil retenernos. Pero estamos bien, la idea es mantener la base de los que estaban y sumar un marcador central.

El cuerpo técnico (encabezado por Diego Martino) sigue y también apuntamos a que los chicos de Cuarta y Quinta tengan minutos. Siempre buscamos que Moreno sea un club formador.

En el Nocturno, además del título de Primera, llegamos a la final con la Quinta División, que perdimos contra Rivadavia de Lincoln, y con la Sexta División, que perdimos con Sarmiento.

-¿Tuvieron respuesta al pedido de afiliación a AFA para jugar en Primera D?

-No, aún no tenemos novedades. Lo pensamos como una gran oportunidad, una chance histórica, que no se da siempre.

Es un camino hacia convertirnos en un club más competitivo, lo que nos obligaría a formar planteles a nivel casi profesional y considero que los chicos que se forman en el club no se irían tanto a otros lugares.

Es un poco difícil verlo, pero el ejemplo está en Sarmiento, que cuando se afilió, el clásico de la ciudad era con Moreno. Luego, sacó una diferencia que hoy es casi inalcanzable y entre las razones de su crecimiento, está la afiliación a AFA.

Tenemos una competencia interesante en la Liga Deportiva del Oeste, pero esto sería una apuesta a futuro. Ojalá se pueda concretar.