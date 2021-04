Así es el juego de Atlético Tucumán: una defensa vulnerable y ataques directos

Atlético Tucumán es la próxima parada de la nueva experiencia de Sarmiento en la Liga Profesional. Atlético es el rival de turno para esta tarde, en lo que es la búsqueda del segundo triunfo del torneo para el Verde en Junín.

Los conducidos por el DT Omar De Felippe también buscarán alcanzar la segunda victoria del campeonato (la primera fue ante Patronato).

Fuera de Tucumán es cuando y donde más le cuesta desarrollar su juego, condición en la que no ha conseguido ganar (al igual que Sarmiento) registrando 1 empate y 2 derrotas.

A lo largo de estas siete fechas, Atlético consiguió seis unidades (1 PG, 3 PE, 3 PP), con una marca de 11 goles a favor y 13 en contra (una diferencia de gol de -2, similar a la del Verde que tiene de -5), y se ubica en la posición N° 11, tan solo por delante de Newell´s y Patronato.

Un triunfo sería muy importante ya que no solo implicaría regresar a la senda de la victoria y un voto de confianza, sino que alcanzaría las nueve unidades y alcanzaría la línea de 9 puntos, superando al rival que tiene hoy en frente: Sarmiento.

“Siempre lo digo, más allá de lo familiar, el fútbol me salvó la vida. Era mi motivación para seguir cada día después de haber vuelto. La guerra y el fútbol no tienen nada que ver”.

Omar De Felippe: el DT que fue combatiente

Nacido un 3 de abril en Mataderos, Omar De Felippe es una palabra autorizada que tiene nuestro fútbol. No solo porque supo ser futbolista de Huracán, Olimpo, Villa Mitre, Arsenal y Once Caldas de Colombia, entre otros, sino por su experiencia con el buzo de DT.

Como entrenador, estuvo al frente de cinco equipos del fútbol nacional: Olimpo, Quilmes, Independiente, Vélez Sarsfield y Newell´s Old Boys. En el extranjero, dirigió a Emelec de Ecuador. En la actualidad, se encuentra transitando su séptima experiencia como DT de fútbol profesional.

Equipos considerados “grandes” y otros más “chicos” ha sabido dirigir, sin ser eso un condicionante ya que se ha amoldado a los diferentes contextos y situaciones, ya sea en la Primera B Nacional o en la Copa Sudamericana, con lo que alcanzó el actual equilibrio en Tucumán.

Sin embargo, la particularidad de De Felippe también se encuentra en lo que es su vida fuera del fútbol: el 7 de abril de 1982 fue llamado por el Ejército Argentino para la Guerra de Malvinas, cuando era un futbolista juvenil de Huracán.

Tuvo que cambiar los botines por las botas para las bajas temperaturas de las islas y las entradas en calor por las decenas de kilómetros caminados haciendo guardia o escapando del fuego enemigo.

Es por ello que De Felippe representa una imagen de respeto en el fútbol de la Argentina. Más aún en fechas tan importantes como estas.

Así juega Atlético Tucumán

El conjunto que dirige técnicamente Omar De Felippe desarrolla su juego a partir de un esquema de 4-4-2. Este modelo táctico le ha dado distintos resultados a Atlético, con un factor para destacar: fueron todas derrotas los partidos en los que tuvo más posesión de la pelota, dato que da muestra que es un conjunto poco eficiente al dominar el juego.

Por ello, cuando no ha sido el protagonista del encuentro, relegando el dominio del balón, fue cuando empató o logró llevarse la victoria.

En lo que hace al fundamento futbolístico del conjunto tucumano, se puede ver que es un equipo que ataca con pocos hombres a través de la vía de ataques directos: estos consisten en acciones en velocidad, directas al arco contrario, y en las que se deposita una gran responsabilidad a la resolución individual de los jugadores en ofensiva, quienes (generalmente) resuelven por improvisación y no por una acción colectiva coordinada.

En este sentido, se puede relacionar a la forma de jugar que desarrolla Unión de Santa Fe y la del mismo Sarmiento: todos utilizan a pocos futbolistas para la fase ofensiva y desarrollan un trabajo de gestación prolongado.

No obstante, también podría establecerse alguna similitud a la de Independiente, con el destacado de que el Rojo cuenta con un equipo de jerarquía internacional (que lo demostró en la goleada por 6-0 ante el Verde).

Por su parte, Atlético también posee a importantes futbolistas que se han vuelto referencias del actual equipo: el mediocampista Ramiro Carrera, de gran velocidad, buen remate de media distancia y creación en la ofensiva, el exSarmiento Javier Toledo, la carta de jerarquía que se reserva De Felippe para los complementos, y el delantero goleador del plantel Augusto Lotti.

En lo que es la faceta defensiva, Atlético suele emplear a varios futbolistas, quienes se repliegan al borde del área y buscan ocupar los distintos espacios cercanos al arco. Los delanteros no suelen tener una faceta activa en este comportamiento y tienden a ubicarse cercanos al círculo de la mitad de cancha para iniciar los ataques.

Respecto a los puntos débiles del equipo tucumano, hay que señalar que los centros rasantes, y en velocidad, son acciones que le representan una seria dificultad al experimentado arquero Lucchetti: tanto Newell´s como Gimnasia, Patronato y Central Córdoba lograron convertir a partir de acciones aéreas de este tipo, evidenciando la dificultad que genera para el conjunto tucumano.

Sarmiento deberá tratar de aprovechar esta vía para generar peligro en el área tucumana y lograr, finalmente, convertir a través de una acción de tiro libre (a la que tanta importancia se le ha atribuido a lo largo de la historia del fútbol argentino).

“Hablar de Malvinas me llevó casi 7 años. Me escapaba de las notas porque no tenía claro qué contar”.

El posible “11” para esta noche

Para este cotejo, Atlético Tucumán ha recuperado a varios de sus futbolistas que son pieza clave en el “11”. Cristian Erbes, Franco Mussis y Leonardo Heredia se han recuperado de sus lesiones e integran el plantel para enfrentar al Verde. Erbes se formó parte del equipo titular en el último entrenamiento y estaría de arranque.

El equipo para esta tarde estaría conformado por: Cristian Lucchetti; Gustavo Toledo, Santiago Vergini, Guillermo Ortiz, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Cristian Erbes, Guillermo Acosta, Ramiro Ruíz Rodríguez; Augusto Lotti y Óscar Benítez.