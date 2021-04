Con equipo casi completo tras el brote de COVID-19, Sarmiento recibe esta tarde a Atlético Tucumán

Sarmiento parece haber dejado atrás la tormenta desatada por la ola de contagios de COVID-19, que en las últimas dos semanas causaron una veintena de bajas entre jugadores e integrantes del cuerpo técnico, y, con varias reapariciones, recibirá esta tarde, desde las 16.15, a Atlético Tucumán, por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

El equipo entrenó en los últimos días en un clima de relativa calma, a la espera del encuentro frente al Decano, que será el primero de una seguidilla de tres compromisos en menos de diez días. Es que, apenas superado el encuentro de hoy, el equipo juninense deberá poner la cabeza en el duelo de entresemana frente a Newell's Old Boy, en San Nicolás, por Copa Argentina, como escala previa a la visita a Parque Patricios, el domingo 11, para medirse a Huracán, por la novena fecha del torneo de Primera División.

Para esta tarde, el cuerpo técnico volverá a contar con la amplia mayoría de los futbolistas que quedaron al margen de las últimas dos fechas -ante Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe- por haber integrado el listado de contagios, luego del retorno del viaje a Avellaneda, donde Sarmiento cayó goleado por 6 a 0 contra Independiente, por la quinta fecha del campeonato.

Quien no estará en el campo de juego, una vez más, será el DT Mario Sciacqua, que, pese a haber recibido el alta médica hace ya algunos días, seguirá afuera una jornada más y se espera que pueda retornar para el partido del miércoles por Copa Argentina. En su lugar, seguirá su asistente, Mariano Besada, como conductor principal desde el banco de suplentes.

En la alineación titular, se descuenta el regreso del arquero y capitán Manuel Vicentini, en lugar de Facundo Ferrero. Otro de los recuperados que tendría un lugar entre los once iniciales sería el lateral izquierdo bragadense Facundo Castet, en lugar de Fabio Vázquez, que saldrá para permitir que Gabriel Alanís retorne a su posición habitual de volante.

Por otra parte, Benjamín Borasi, de buenos rendimientos en las últimas dos jornadas, se perfila para seguir formando parte de la primera formación como mediocampista por la derecha, pese a la recuperación de Gabriel Graciani, otro de los afectados por el brote de COVID-19. La doble contención estará a cargo de Federico Bravo, acompañado por Fausto Montero, teniendo en cuenta que todavía no está disponible Federico Vismara, el último de los alcanzados por la ola de contagios.

En la delantera, Jonatan Torres seguirá siendo el hombre más definido de punta, acompañado por Sergio Quiroga, que se afianza como nexo entre el mediocampo y los últimos metros de la zona de ataque. Así, el Verde buscará prolongar su buen momento futbolístico, que llegó a contrapelo del duro golpe que significó la cadena de contagios de coronavirus, que puso en riesgo la rutina de trabajo habitual del plantel.

La última vez en Primera

En la máxima categoría del fútbol nacional, Sarmiento y Atlético Tucumán se midieron por única vez en marzo de 2017, en tierra tucumana. En aquella ocasión, fue triunfo del Decano, por 2 a 1, con goles de José Alejandro Méndez y Fabio Álvarez. Para el Verde, descontó Héctor Cuevas, a dos minutos del final. El de hoy será el segundo choque entre ambos en la elite del fútbol nacional.