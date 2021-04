Martín García: "Los jóvenes que venimos luchándola de inferiores demostramos que estamos para jugar"

El lateral derecho de Sarmiento, Martín García, se refirió a la levantada en el rendimiento futbolístico del equipo, particularmente en el plano defensivo, que coincidió con su ingreso a la formación titular en el partido contra Defensa y Justicia, que el Verde ganó por 3 a 1.

Mientras se perfila una vez más para ser titular esta tarde, en el estadio Eva Perón, contra Atlético Tucumán, el joven oriundo de General Villegas destacó el buen papel que cumplieron varios de los jugadores provenientes de las divisiones inferiores -además de él, Benjamín Borasi y Braian Salvareschi-, que debieron saltar al campo de juego a raíz del brote de COVID-19 que ocasionó varias bajas en el plantel.

Sin embargo, en diálogo con Democracia, García relativizó el hecho de que su entrada haya tenido que ver directamente con la mejora en la solidez defensiva del Verde, sino que lo adjudicó al "trabajo del día a día" que viene realizando el equipo conducido por Mario Sciacqua.

"No creo que haya sido una cuestión de nombres, sino que tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo día a día, en los entrenamientos. Fuimos aceitando algunas cosas, como lo seguimos haciendo. Se nota en la cancha que estamos mejorando", aseguró.

Con respecto al nivel mostrado por los jugadores más jóvenes del plantel, provenientes de las formativas, aseguró: "Me pone contento, porque somos muchos los chicos que veníamos de inferiores luchándola para poder mostrarnos en Primera. De todos modos, sabíamos que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar y había que estar concentrados. Creo que todos los que entramos demostramos que estamos para jugar".

Incertidumbre

Por otro lado, García admitió que se vivió una situación complicada, a medida que iban sumándose los casos de COVID-19.

"Sabía que me estaba cuidando, pero en un momento, sobre todo después del partido con Independiente, creía que me había contagiado. Por ahora, me vengo salvando y puedo estar disponible para jugar, pero hay que seguir cuidándonos", reflexionó.

"Tenemos que continuar con las medidas de prevención, porque nunca se sabe lo que puede pasar, ojalá que no, pero siempre puede haber más contagios", concluyó.