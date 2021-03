La Liga Deportiva del Oeste definió el fixture del Torneo Apertura 2021

La Liga Deportiva del Oeste continúa los preparativos para el inicio del Torneo Apertura 2021, previsto para el fin de semana del 17 y 18 de abril, en todas sus categorías.

Tal como informó días atrás la entidad presidida por Claudio Yópolo, el certamen contará con la participación de trece clubes, distribuidos en dos grupos: uno integrado por siete equipos y otro por seis.

Por otra parte, con respecto a las categorías inferiores, las divisiones quedaron organizadas de la siguiente manera: Cuarta, 2001-2002-2003-2004; Quinta, 2005-2006; Sexta 2007-2008; Séptima, 2009; Octava, 2010; y Predécima, 2011.

Desde la Liga recordaron que el formato adoptado obedece a la necesidad de "mantener los cuidados preventivos por la pandemia del COVID-19, en especial en niños, y a los fines de cumplir con el protocolo aprobado por el APREVIDE".

Fixture completo:

Zona A

Ambos Mundos - Origone FC - Moreno - Sarmiento - BAP - Newbery River.

Fecha 1:

Origone vs River

Moreno vs J. Newbery

Sarmiento vs BAP

Libre: Ambos Mundos

Fecha 2:

BAP vs Moreno

Newbery vs Origone FC

River vs Ambos Mundos

Libre: Sarmiento

Fecha 3:

Ambos Mundos vs J. Newbery

Origone FC vs BAP

Moreno vs Sarmiento

Libre: River

Fecha 4:

Sarmiento vs Origone FC

BAP vs Ambos Mundos

J. Newbery bs River

Libre: Moreno

Fecha 5:

River vs BAP

Ambos Mundos vs Sarmiento

Origone FC vs Moreno

Libre: J. Newbery

Fecha 6:

Moreno vs Ambos Mundos

Sarmiento vs River

BAP vs J. Newbery

Libre: Origone FC

Fecha 7:

J. Newbery vs Sarmiento

River vs Moreno

Ambos Mundos

Libre: BAP

Zona B

Rivadavia de Lincoln - Deportivo Baigorrita - Villa Belgrano - Independiente - Defensa Argentina - Rivadavia de Junín

Fecha 1:

Rivadavia (J) vs Defensa Argentina

Rivadavia (L) vs Independiente

Dep. Baigorrita vs Villa Belgrano

Fecha 2:

Dep. Baigorrita vs Rivadavia (J)

Villa Belgrano vs Rivadavia (L)

Independiente vs Defensa Argentina

Fecha 3:

Rivadavia (J) vs Independiente

Defensa Argentina vs Villa Belgrano

Rivadavia (L) vs Dep. Baigorrita

Fecha 4:

Rivadavia (L) vs Rivadavia de Junín

Dep. Baigorrita vs Defensa Argentina

Villa Belgrano vs Independiente

Fecha 5:

Rivadavia (J) vs Villa Belgrano

Independiente vs Dep. Baigorrita

Defensa Argentina vs Rivadavia (L)