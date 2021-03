Gerardo Alfaro, uno de los asistentes de Sciacqua, volverá mañana al trabajo

Gerardo Alfaro, uno de los integrantes del cuerpo técnico de Sarmiento que resultó afectado por el brote de COVID-19, continúa recuperándose, con la expectativa de recibir el alta hoy y reincorporarse al trabajo mañana.

En comunicación con Democracia, destacó que transita el aislamiento obligatorio sin complicaciones, a la espera de su recuperación definitiva.

"Tanto yo como mi familia, afortunadamente, no tuvimos problemas. En mi caso, los únicos síntomas que tuve fueron pérdida de gusto y olfato", comentó Alfaro, quien lamentó no haber podido estar presente en Santa Fe, la fecha pasada, en el partido entre el Verde y Unión.

"Para mí, que estoy acostumbrado a la rutina de la competencia y el entrenamiento, se me están haciendo muy largos los días. El viernes pasado fue el más difícil, en la previa del partido contra Unión, porque sabía todo lo que estaba ocurriendo, el horario de la llegada del micro, la charla técnica y el hecho de no estar ahí me generó una ansiedad doble", reconoció.

Finalmente, el colaborador del DT Mario Sciacqua admitió que, una vez que se desató el brote en el seno del plantel, intuía que podía resultar afectado. "Lo más fuerte fue la primera tanda de contagios, que fue muy importante, me tocó estar en el momento en el que se iban hisopando los chicos y la situación no era nada agradable. Esperaba sinceramente que en algún momento me pudiera tocar, porque eran tanto los compañeros que iban cayendo que imaginaba que podía pasar", relató.