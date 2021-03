Racing se defendió bien y rescató un punto ante River en el Monumental

River no pudo vencer anoche la resistencia de Racing, en un partido que terminó empatado sin goles, por la séptima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El resultado no sirvió a ninguno de los dos equipos, que siguen fuera de la línea de los cuatro primeros puestos de clasificación a la fase final del campeonato.

El equipo de Avellaneda, dirigido por Juan Pizzi, jugó gran parte del segundo tiempo con diez hombres en el Estadio Monumental, por la expulsión del lateral derecho Juan José Cáceres.

Aún así, logró cortar los caminos a River, que nunca encontró justeza en los pases, a la hora de intentar profundizar en ataque. El Millonario movió el balón de lado a lado con Rafael Santos Borré, Matías Suárez y Julián Álvarez.

Racing, en cambio, sólo se valió de Enzo Copetti, como referencia de ataque. Suárez mejoró su producción para el segundo tiempo y provocó la expulsión de Cáceres, pero esto no cambió el eje de Racing.

Gallardo movió el banco con el ingreso de Agustín Fontana y Jorge Carrascal ingresó por Agustín Palavecino, quien no tuvo incidencia en el segundo tiempo. River insistió hasta el final ante un Racing que con el correr del tiempo abrazó la igualdad y estuvo cerca de un premio enorme en la contra que Maximiliano Lovera no supo resolver.

El "Millonario" se retiró de la cancha con la sensación de haber intentado todo, aunque desde el juego estuvo muy lejos de su mejor nivel. Racing hizo lo que tenía que hacer, consciente de la lección aprendida de la Supercopa Argentina, en la que los de Gallardo golearon sin atenuantes a los de Pizzi. Para el objetivo de clasificar, el empate dejó gusto a poco para ambos.

Síntesis

River 0: Franco Armani; Alex Vigo, Jonatan Maidana, Paulo Díaz y Milton Casco; Agustín Palavecino, Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Racing 0: Gabriel Arias; Juan José Cáceres, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo y Eugenio Mena; Fabricio Domínguez, Kevin Gutiérrez, Leonel Miranda y Ignacio Piatti; Tomás Chancalay y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Iván Pillud por Piatti (RC); 18m. Agustín Fontana por Borré (RP); 22m. Lucas Orban por Chancalay y Julián López por Guitérrez (RC); 24m. Jorge Carrascal por Palavecino (RP); 36m. Matías Rojas por Domínguez y Maximiliano Lovera por Copetti (RC) y Federico Girotti por Casco (RP).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Antonio V. Liberti.