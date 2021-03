Afectado por las bajas, Independiente recibe hoy a Boca

Independiente y Boca se medirán esta noche en Avellaneda, en un nuevo clásico, por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional.

El partido se disputará en el estadio Libertadores de América, desde las 21, con arbitraje de Patricio Loustau. El Rojo viene de perder la punta de la Zona B, luego de una racha positiva en el ciclo de Julio César Falcioni, tras ante Vélez Sarsfield, en Liniers, por 1 a 0.

Por otra parte, el conjunto de Avellaneda viene de transitar una semana de complicaciones por la baja de jugadores importantes, que no estarán frente a Boca, como el capitán y goleador, Silvio Romero, que se contagió de COVID-19 y el defensor Alan Franco, que fue transferido al Atlanta United de Estados Unidos.

Otro hombre clave que no podrá estar es Lucas "Saltita" González, que viajó con el seleccionado Sub-23 a Japón para disputar amistosos con vistas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Boca, en cambio, viene de derrotar a mitad de semana a Defensores de Belgrano, por 3 a 0, en la Copa Argentina, y de esa forma logró contener las críticas a su DT, Miguel Russo, que había quedado nuevamente en la cuerda floja, tras la derrota con Talleres en La Bombonera.

En relación con el equipo que perdió con la "T", ingresará el peruano Carlos Zambrano como marcador central en reemplazo de Agustín Almendra. Asimismo, Nicolás Capaldo y Frank Fabra serán los laterales subidos hacia la mitad de la cancha; Jorman Campuzano y Cristian Medina tendrán a cargo la contención del mediocampo y Gonzalo Maroni jugará más suelto para conectar con los delanteros Sebastián Villa y Carlos Tévez.

Russo no podrá contar tampoco hoy con el colombiano Edwin Cardona, desgarrado desde hace varias semanas, quien no fue incluido en la convocatoria.

Probables formaciones

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Ayrton Costa y Lucas Rodríguez; Domingo Blanco o Adrián Arregui y Lucas Romero; Jonathan Menéndez, Nicolás Messiniti o Alan Velasco y Sebastián Palacios. DT: Julio César Falcioni.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Lisandro López y Carlos Izquierdoz; Nicolás Capaldo, Cristian Medina, Jorman Campuzano y Frank Fabra; Gonzalo Maroni; Carlos Tévez y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Independiente.

Hora de inicio: 21:00.