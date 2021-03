El líder, Colón de Santa Fe, visita a Platense

Colón de Santa Fe, puntero de la zona A, con la duda sobre la presencia de su lesionado goleador y figura Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, visitará esta tarde a Platense, en uno de los cuatro partidos a jugarse por ese grupo y por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se desarrollará desde las 14 en el estadio "Ciudad de Vicente López", con arbitraje de Mauro Vigliano y televisación por parte de Fox Sports.

Colón, que viene de resignar dos puntos de local ante Rosario central al igualar sin tantos, realiza una notable campaña con cinco triunfos y ese empate, y con apenas un tanto en contra, con la conducción de Eduardo Domínguez.

No obstante, el equipo santafesino quedó eliminado en 16avos. de final en la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors y ahora sufre la posible ausencia de su jugador más desequilibrante, ya que el "Pulga" Rodríguez no solo juega y hacer jugar, sino que es referente del equipo con 5 de los 12 goles "sabaleros".

Rodríguez tuvo una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda en una práctica tras sentir molestias en el último cotejo, por lo cual el tucumano está en duda aunque viajó con el equipo, pero el técnico no desea arriesgarlo ya que podría desgarrarse y estar sin acción durante 21 días.

Platense respira aliviado cada vez que recuerda que no hay descensos, por más que los puntos engrosen el promedio en esta Copa, ya que el "Calamar" solo ganó en el debut ante Argentinos Juniors y suma cinco encuentros sin triunfos, con dos unidades (empató en el Interzonal, ante Sarmiento de Junín) sobre 15 y solo dos tantos a favor.

Entre las dudas que tiene el DT del "calamar", Stéfano Callegari o Nahuel Iribarren estarán en la zaga; en el mediocampo Franco Baldasarra o Tiago Palacios.

Por una dolencia muscular no estará Hernán Lamberti, referente del equipo, y su reemplazante será Roberto Bochi. En la ofensiva estará Matías Tissera o Nadir Zeinnedinn.

Aldosivi de Mar del Plata será local contra Banfield

Aldosivi recibirá hoy a Banfield en Mar del Plata y el equipo local, dirigido por Fernando Gago, querrá aprovechar el envión anímico que dejó el reciente triunfo de visitante ante San Lorenzo.

El partido se disputará en el estadio "José María Minella" desde las 16.15, con el arbitraje de Facundo Tello y la televisación de TNT Sports.

Luego del triunfo sobre la hora por 2 a 1 ante el "Ciclón", el conjunto marplatense tratará hacerse fuerte en casa, donde solo logró un triunfo en lo que va del torneo, 3 a 0 ante Arsenal.

Para el cotejo de hoy, Gago dispondría los mismos titulares, aunque aguarda la evolución del defensor Federico Milo, quien sufrió una molestia en su pierna derecha en el Bajo Flores y fue reemplazado por Fernando Román, quien podría ocupar su puesto en la zaga si Milo no llega.

En Banfield, que viene de ganarle de local a Lanús (2-0) y lleva tres cotejos sin perder, no contará con el lateral derecho Emanuel Coronel por lesión, debido a la operación a la que fue sometido por luxación del hueso semilunar de la muñeca derecha, que sufrió ante el equipo "granate".

La variante que podría utilizar el entrenador Javier Sanguinetti es el ingreso del Gregorio Tanco, quien reemplazó al lesionado Coronel en el cierre del último partido, lo que derivó en la protesta presentada por Lanús en la AFA por la supuesta mala inclusión del zaguero, de 21 años.

El DT visitante tampoco podría contar en principio con el arquero titular Mauricio Arboleda, quien debió aislarse en las últimas por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, y en caso de confirmarse su baja, el colombiano será reemplazado por Facundo Altamirano.

Tampoco dispondrá del defensor Alexis Sosa, quien dio positivo de Covid-19 tras ser hisopado.

Argentinos busca la rehabilitación frente a Arsenal

Argentinos Juniors, que viene de perder ante Racing, quiere recuperarse ante Arsenal, que es uno de los tres equipos que aún no ganó en la Copa de la Liga Profesional, en el partido a jugarse hoy desde las 18.30 en el estadio "Diego Armando Maradona" de La Paternal, que será dirigido por Fernando Echenique y televisado por TNT Sports.

El "Bicho" suma seis unidades y la derrota ante Racing le cortó el envión que traía tras los triunfos ante Godoy Cruz y especialmente ante River Plate en el "Monumental", y necesita ganar para mantenerse con chances de clasificar entre los cuatro primeros de la zona.

El Arsenal de Sergio Rondina era un equipo al que se lo conocía por su solidez y juego colectivo, pero en esta copa apenas reúne un punto y cinco derrotas: junto con Patronato y Newell's, son los únicos equipos que todavía no vencieron.

Para colmo, hay malas noticias relativas al coronavirus, ya que el delantero Bruno Sepúlveda dio positivo y ya suman cinco contagios en el plantel de Arsenal en los últimos diez días, sumándose a los exSarmiento de Junín, Nicolás Miracco y Lucas Suárez, y a Gastón Benavídez.

Además, Rondina tampoco podrá contar con el mediocampista Jorge "Marciano" Ortiz, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y estará largo tiempo inactivo.

Habrá choque de "centrales", hoy en Rosario

Rosario Central, con 8 puntos, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, que suma 11 unidades, con el objetivo de alcanzarlo y acercarse al puntero Colón, cerrando los cotejos de hoy de la zona "A".

El partido comenzará a las 21 en el "Gigante de Arroyito", será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

Central viene de empatar sin goles como visitante del puntero Colón, que hasta ese partido había ganado los cinco encuentros jugados, en un encuentro parejo y disputado.

Enfrente se parará el elenco santiagueño, que viene de empatar en un gol como local contra Estudiantes, equipo con el que comparten la posición de escoltas, a cuatro puntos de Colón.

Los protagonistas

Las posibles formaciones de losequipos serían estas:

Platense: Jorge De Olivera; Brian Lluy, Callegari o Iribarren, Luciano Recalde y Juan Infante; Baldasarra o Palacios, Bochi, Mauro Bogado y Gastón Gerzel; Tissera o Zeinnedinn y Facundo Curuchet. D.T.: Juan Manuel Llop.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Yeiler Góez, Federico Lértora, Santiago Pierotti o Christian Bernardi o Luis Rodríguez y Gonzalo Piovi; Facundo Farías y Nicolás Leguizamón. D.T.: Eduardo Domínguez.

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñiguez, Jonathan Schunke, Federico Milo o Fernando Román y Emanuel Insúa; Joaquín Indacoechea, Gastón Gil Romero, Francisco Grahl; Lautaro Guzmán, Federico Andrada y Malcom Braida. D.T.: Fernando Gago.

Banfield: Mauricio Arboleda o Facundo Altamirano; Gregorio Tanco o Luciano Gómez; Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Luciano Gómez o Franco Quinteros; Alejandro Cabrera, Giuliano Galloppo; Mauricio Cuero, Martín Payero, Juan Pablo Alvarez; y Luciano Pons. D.T.: Javier Sanguinetti.

Argentinos Jrs.: Lucas Chaves; Pablo Minissale, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Jonathan Sandoval, Matías Romero, Franco Moyano y Elías Gómez; Javier Cabrera, Gabriel Ávalos y Gabriel Hauche. D.T.: Gabriel Milito.

Arsenal: Alejandro Medina; Julián Navas, Mateo Carabajal, Jonathan Bottinelli y Emiliano Papa; Brian Farioli, Jesús Soraire, Juan Andrada y Nicolás Castro; Alan Ruiz; Lucas Albertengo. D.T.: Sergio Rondina.

Rosario Central: Jorge Broun Joaquín Laxo, Nicolás Ferreyra y Gastón Ávila o Facundo Almada; Damián Martínez, Rafael Sangiovani, Rodrigo Villagra y Lautaro Blanco; Emiliano Vecchio; Alan Marinelli o Patricio Cucchi y Marco Ruben. D.T.: Cristian González.

Central Córdoba (Sgo. del Estero): Andrés Mehring; Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Federico Andueza, Dixon Rentería y Jonathan Bay; Leonardo Sequeira, Cristian Vega y Juan Galeano; Lucas Brochero y Milton Giménez. D.T.: Gustavo Coleoni.