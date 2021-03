Boca Juniors hizo pesar su mayor jerarquía y goleó a Defensores de Belgrano en La Plata

Boca Juniors pasó sin inconvenientes a octavos de final de la Copa Argentina de fútbol, en los que podría enfrentarse a River Plate, tras vencer anoche a Defensores de Belgrano, en el estadio Ciudad de La Plata.

El triunfo de los dirigidos por Miguel Ángel Russo fue por 3 a 0, con dos conquistas de tiro penal de Mauro Zárate, una en cada etapa, y la restante de Emmanuel Mas.

Boca llegó a este duelo lleno de dudas y con muchas complicaciones internas y con la decisión de Miguel Ángel Russo de colocar un equipo alternativo.

Las cosas se le facilitaron rápidamente cuando Sosa cometió una mano en el área y el penal lo ejecutó Zárate, para poner a Boca adelante en el marcador, con solo 10 minutos de juego.

El "Dragón" del Bajo Belgrano intentó posicionarse en campo rival, tras perderle un poco el respeto, pero Boca dominó el mediocampo y supo abrir la cancha con el juvenil Zeballos y con Obando por la izquierda.

Con buenas producciones individuales, aunque sin demasiado juego colectivo, Boca logró mantener a raya a Defensores y el arquero Pietrobono debió esforzarse un par de veces para evitar la caída de su valla, ante Obando y Zárate.

Defensores tuvo su "bala de plata" para poder al menos igualar de manera transitoria el partido, pero el tiro libre de Olivares se estrelló en el travesaño, cuando Rossi ya estaba vencido.

Boca hizo circular el balón, extendió todo el ancho del campo y por eso el esfuerzo de Defensores terminó quedando corto, sobre todo cuando Obando desbordó por izquierda y el centro al medio lo conectó Mas, para marcar el segundo gol.

Ya con el 2-0 todo pareció definido y las incursiones del equipo de Gastón Esmerado en el campo rival fueron efímeras y todo se derrumbó con una fuerte falta de Goux a Obando y el penal que Zárate transformó en gol.

En el final, un contragolpe de Maroni casi termina en el cuarto tanto, pero el arquero Pietrobono le tapó el mano a mano, impidiendo que se amplíe el triunfo de los auriazules.

Gimnasia y Esgrima La Plata lo goleó a Dock Sud y avanzó

Gimnasia y Esgrima La Plata pasó también a los octavos de final de la Copa Argentina al golear por 5 a 0 a Dock Sud, de la Primera C, haciendo pesar su mayor jerarquía individual y colectiva pese a presentar una formación mezclada entre habituales titulares y suplentes.

El encuentro se jugó en la cancha de Temperley con el arbitraje de Ariel Suárez y ahora Gimnasia enfrentará en octavos de final con Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Colón de Santa Fe.

Una particularidad en el segundo tiempo fue el ingreso en su comienzo del volante Bautista Barros Schelotto, sobrino de Guillermo y Gustavo e hijo del hermano de los "mellizos", Pablo, extendiendo la prosapia de ese doble apellido en la entidad platense.

En Dock Sud, no faltó fue experiencia, ya que fueron titulares varios jugadores de "treinta y largos" años como el arquero Gastón Monzón, Matías Giménez, Leandro Caruso o el ingresado Gustavo Oberman y también hasta de 43 como el zaguero ex River e Independiente, Cristian Tula, pero careció de "ritmo de Primera", para sostener la mayor dinámica de su rival.<