Federico Vismara: un nuevo positivo de Covid en el plantel de Sarmiento

El plantel profesional de Sarmiento de Junín sigue sufriendo bajas sensibles por el brote de Covid-19 y ayer sumó otros tres afectados, entre los que se encuentra el futbolista Federico Vismara, quien fue capitán en el triunfo del pasado domingo, primero en la Liga Profesional del conjunto verde.

Además de “La Bruja” Vismara, a dos días del partido contra Unión se confirmaron los positivos de uno de los ayudantes de campo del entrenador Mario Sciacqua, Gerardo Alfaro, y del otro médico del plantel rentado, Mauro Ferraiuolo.

El plantel del CAS, que mañana visitará a Unión de Santa Fe por la séptima fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), entrenó ayer con quienes no están contagiados en la Ciudad Deportiva y hoy volverán a hacerlo, para viajar por la tarde a la capital de la vecina provincia, para esperar el partido ante el invicto elenco que conduce el juninense Juan Manuel Azconzábal.

En total, Sarmiento suma 20 casos positivos entre los nuevos y los de la semana pasada, ya que el martes 16 se confirmaron los casos de los jugadores Manuel Vicentini, Luis Yamil Garnier (capitán y subcapitán del conjunto), Nicolás Bazzana, Lautaro Montoya, Gabriel Graciani, Facundo Castet, Yair Arismendi, Manuel García, Claudio Pombo, Sebastián Rincón, Federico Mancinelli y ahora Vismara.

Además, se agregaron el entrenador Mario Sciaqua, el médico Mario Rodríguez, los utileros Lucas Vargas y Néstor “Cuchara” Herrera, el masajista Osvaldo “Tatú” Cisneros y el colaborador Federico Quinteros.

Pese a ello, el equipo de nuestra ciudad logró su primer triunfo en el torneo al vencer el domingo en el Eva Perón a Defensa y Justicia, por 3 a 1, tras perder el lunes 15 pasado por 6 a 0 en la visita a Independiente.

Cuando todo indicaba que se repetirían los mismos once que le ganaron al “Halcón” en el estadio 15 de Abril de Unión, la baja de Vismara golpeó fuerte, por lo que se estima que ingresará Fabio Vázquez para reemplazarlo.

El que podría llegar a reaparecer, ya que dan los plazos sanitarios para ello, sería el arquero Manuel Vicentini, con lo cual el CAS que va a dirigir Facundo Besada, el otro ayudante de campo de Sciaqua, formaría con Facundo Ferrero o Vicentini; Martín García, Braian Salvareschi, Marcelo Herrera y Gabriel Alanís; Federico Bravo, Fabio Vázquez; Benjamín Borasi, Sergio Quiroga y Fausto Montero; Jonatan Torres.

Con ese conjunto, Sarmiento, que suma seis puntos en seis encuentros (tiene uno de promedio) y aún no ha ganado como visitante, enfrentará mañana al “Tatengue”, el único invicto de su zona, a las 21.15.

En tanto, mañana por la mañana se disputará el partido de Reserva. Cabe destacar que todos los jugadores de Sarmiento, de esta divisional, se realizaron los hisopados de rigor, y todos dieron negativo.

Nicolás Lamolina será el árbitro

Nicolás Lamolina será el árbitro del partido en el cual el Verde volverá al estadio en el que logró el ascenso a Primera División, en enero pasado.

Además, la presencia de Lamolina también encuentra un pasado feliz reciente para el conjunto juninense, ya que también fue el juez en la visita del equipo de nuestra ciudad a La Bombonera, donde logró un empate 1 a 1 contra Boca, en su mejor actuación en el campeonato hasta el triunfo frente a Defensa y Justicia, el sábado pasado.

Lamolina estará acompañado por José Savorani y Mariano Viale, como asistentes, mientras que Fabricio Llobet será el cuarto árbitro.<