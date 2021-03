Sin Tévez y con Russo cada vez más cuestionado, Boca enfrenta esta noche a Defensores de Belgrano

Boca Juniors, sin su capitán Carlos Tévez y con equipo alternativo, enfrentará esta noche, desde las 20.10, a Defensores de Belgrano, en el estadio Ciudad de La Plata, por un nuevo cruce de la Copa Argentina.

El encuentro tiene el condimento de que, de clasificar el Xeneize, podría haber Superclásico en los octavos de final, si es que River, a su turno, supera a Atlético Tucumán, encuentro que todavía no tiene fecha definida.

Además, Boca llegará en medio de crecientes cuestionamientos al DT Miguel Russo, que no termina de encontrar el rumbo y quedó debilitado luego de la derrota del domingo pasado en La Bombonera, frente a Talleres de Córdoba.

Si bien solo perdió dos encuentros en el año (el mencionado ante la "T" y la semifinal contra Santos), el conjunto de La Ribera no logra mostrar solidez, a tal punto que en su debut en el certamen sufrió para clasificar contra Claypole, equipo de la Primera C.

Para afrontar este compromiso y borrar el antecedente cercano de la eliminación ante Almagro, otro equipo de la Primera Nacional, en la pasada edición (2019), Russo decidió preservar a la mayoría de los titulares, ya que el domingo visitará a Independiente, por la séptima fecha de la Copa de la Liga.

La ausencia más pesada será la del capitán Carlos Tévez, quien ni siquiera estará en el banco de suplentes, pero también descansarán el arquero Esteban Andrada, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano y Sebastián Villa.

En la defensa, regresará el peruano Carlos Zambrano, luego de haber sido criticado por su expulsión en el Superclásico jugado hace unas pocas semanas.

El mediocampo sería un pleno de las divisiones juveniles del club, con la presencia de Exequiel Zeballos, Agustín Almendra, Alan Varela y Agustín Obando.

Y en la delantera, Russo le dará una nueva oportunidad a Mauro Zárate y a Franco Soldano.

El "Dragón", por su parte, peleó por el segundo ascenso a Primera División en la última temporada, ya que antes de la suspensión por la pandemia era el escolta de San Martín de Tucumán, y en la reanudación se metió en el reducido pero en la segunda fase fue eliminado por Quilmes.

Unos días después, Fabián Nardozza decidió dejar el cargo de entrenador, luego de tres años y medio (incluido el ascenso a la Primera Nacional después de trece años) y el club del Bajo Belgrano anunció a Gastón Esmerado en su reemplazo.

Para el nuevo torneo de la Primera Nacional, Defensores mantuvo la base y sumó doce refuerzos pero no tuvo un buen arranque ya que en el debut en casa empató con Instituto (0-0) y el pasado sábado rescató un punto sobre el final contra Barracas Central (1-1) como visitante.

La única victoria del nuevo ciclo de Esmerado fue para la clasificación a esta instancia de la Copa Argentina, cuando el pasado 19 de febrero en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires derrotó a Almirante Brown por 4-2.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Marcos Rojo o Renzo Giampaoli y Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Agustín Almendra, Alan Varela y Agustín Obando; Franco Soldano y Mauro Zárate. DT: Miguel Ángel Russo.

Defensores de Belgrano: Ignacio Pietrobono; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Emiliano Mayola, Iván Nadal; Juan Olivares, Juan Manuel Sosa, Marcos Rivadero, Alejandro Martínez; Alejandro Lugones y Luis López. DT: Gastón Esmerado.

Hora: 20.10

Estadio: Único Ciudad de La Plata

Árbitro: Mauro Vigliano

TV: TyC Sports.