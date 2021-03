Tras el primer triunfo, Sarmiento recuperó la paz y ya entrena pensando en Unión

Sarmiento volvió a respirar aires de tranquilidad en el inicio de la semana, luego del triunfo del sábado pasado, por 3 a 1, frente a Defensa y Justicia, en la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El plantel que dirige transitoriamente la dupla técnica Mariano Besada-Gerardo Alfaro retomó ayer las prácticas, pensando en el duelo frente a Unión de Santa Fe, por la séptima jornada de la Zona B. Fue entrenamiento en único turno y lo propio ocurrirá hoy por la mañana, desde las 9.30.

Antes, volverán a realizarse hisopados a todos los integrantes del equipo y el cuerpo técnico, para descartar posibles nuevos contagios de COVID-19, luego de una semana en la que el conjunto juninense sumó 17 casos, entre jugadores y colaboradores del DT Mario Sciacqua, que también integra la lista de afectados por el brote.

Por lo pronto, está descartado el regreso de las once bajas por coronavirus, que no llegarán a reintegrarse a tiempo para el viaje a la capital santafesina, para medir fuerzas con el Tatengue. No obstante, entre los entrenadores reina la tranquilidad por el buen rendimiento que mostraron los jugadores que debieron saltar a la cancha ante la emergencia sanitaria, principalmente los defensores Braian Salvareschi y Martín García, y el delantero Benjamín Borasi, tres de los puntos altos del cuadro juninense, frente al "Halcón de Florencio Varela".

La única duda, por estas horas, pasa por saber si se sumarán nuevos contagios, incógnita que se develará hoy, minutos antes del entrenamiento. Por otro lado, desde la institución confirmaron que, por decisión del cuerpo técnico, la práctica de hoy será a puertas cerradas, con el objetivo de preservar la "burbuja sanitaria" y extremar los cuidados de cara a la visita a Santa Fe.

El encuentro ante Unión está pautado para el viernes a las 21.15. No será una jornada más para el Verde: será el retorno al estadio en el que logró el ascenso a la Liga Profesional, en la gran final de la Primera Nacional, frente a Estudiantes de Río Cuarto, en enero pasado.