En la semana más difícil, el Verde encontró soluciones en el banco de suplentes

Sarmiento consiguió ayer algo más que su primer triunfo en la Liga Profesional: el equipo que no pudo dirigir Mario Sciacqua, por encontrarse aislado con Covid-19, jugó su mejor partido desde el regreso a Primera División y dejó sin opciones a un Defensa y Justicia que llegaba a Junín con la chapa de campeón de la Copa Suda-mericana, pero no encontró la forma de imponerse en el Estadio Eva Perón.

El Verde mostró una versión renovada y logró batir sus propias marcas en la todavía joven temporada de Primera División: por primera vez en lo que va del torneo, pudo marcar más de un gol en un mismo partido y despejó los fantasmas de las fechas pasadas, en las que los buenos inicios se veían eclipsados por una marcada caída en el rendimiento, que, a su vez, se traducía en resultados adversos.

Y lo hizo después de la semana más difícil, en la que un brote de casos de coronavirus le ocasionó once bajas para el encuentro con el Halcón de Varela, varias de ellas, habituales titulares.

Pero Sarmiento fue mejor de principio a fin y contó con el aporte decisivo de jugadores que saltaron desde el banco de suplentes, obligados por las circunstancias. Así, el lateral Martín García debió reemplazar al experimentado Yamil Garnier, uno de los afectados por la ola de casos positivos; Braian Salvareschi debió ingresar en la zaga central, por el también contagiado Nicolás Bazzana; y Benjamín Borasi ocupó la banda izquierda, porque Gabriel Alanís debió bajar para disfrazarse de lateral izquierdo, a raíz de las ausencias de Lautaro Montoya y Facundo Castet, también aislados por ser positivos de coronavirus.

Así, y pese a las dudas del inicio, el Verde mostró solidez defensiva y fue letal en los últimos metros de la cancha, con actuaciones que vuelven a ilusionar al plantel, al cuerpo técnico, la dirigencia y los socios y simpatizantes. Y todo se conjugó para volverse realidad ayer por la tarde, después de los días más oscuros.