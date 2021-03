Con Tévez otra vez en duda, Boca sale a La Bombonera a enfrentar a Talleres

Boca Juniors espera por su capitán y máxima figura, Carlos Tévez, para enfrentar esta noche de local a Talleres de Córdoba, con la necesidad de sumar un triunfo que lo acerque a los primeros puestos de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

El encuentro se jugará en La Bombonera, con el arbitraje de Fernando Rapallini, y el Xeneize prende velas para que el "Apache". que arrastra una lesión en uno de sus tobillos, pueda ser de la partida.

Boca llega tras el empate 1 a 1 en el Superclásico ante River, pero si bien el resultado dejó sabor a poco, la máxima preocupación del cuerpo técnico son las lesiones de algunos de sus jugadores claves: además de Tévez, el colombiano Edwin Cardona sufrió un desgarro y permanecerá afuera algunos partidos más.

En cuanto a la parte defensiva, Russo probó con la línea de tres y luego volvió a la de cuatro tradicional. Lo que definirá el dibujo será la presencia o no de Marcos Rojo, quien sería el reemplazante del suspendido Carlos Zambrano.

A nivel ofensivo, en caso de que Tévez no pueda jugar, el entrenador no tendrá en cuenta al goleador Ramón Ábila, cuyo ciclo aparenta haber llegado a su fin en La Ribera, y optaría por el Franco Soldano.

Talleres, por su parte, solo ganó en la primera fecha ante Patronato en Córdoba y ya son cuatro las jornadas sin triunfos. Con apenas dos puntos de doce posibles, el DT Alexander "Cacique" Medina necesita sumar para reencauzar el rumbo de la "T", que supo ser revelación en la pasada Copa Maradona.

Probables formaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Carlos Izquierdoz, Lisandro López y Marcos Rojo; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Gonzalo Maroni y Frank Fabra; Sebastián Villa y Carlos Tévez o Franco Soldano. DT: Miguel Angel Russo.

Talleres: Marcos Díaz o Guido Herrera; Augusto Schott o Joel Soñora, Nahuel Tenaglia, Piero Hincapié y Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Federico Navarro, Franco Fragapane y Carlos Auzqui; Diego Valoyes y Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Boca Juniors.

Horario: 21:00.