Las claves de Defensa y Justicia: posesión del balón, alta intensidad y juego ofensivo

No habrá partidos accesibles ni trámites sencillos para Sarmiento esta temporada. Claro está que en Primera División todos los rivales son complejos. En esta ocasión, el Verde recibirá al siempre difícil Defensa y Justicia, un equipo con el que ha compartido años de militancia en el ascenso nacional y que hoy se enfrenta en el marco de la Liga Profesional.

El Halcón ha venido desarrollando un importante crecimiento en infraestructura y rendimiento deportivo: consiguió su primer logro internacional al adjudicarse la Copa Sudamericana al vencer a Lanús, en enero de este año.

Tal correlato deportivo se puede ver en el torneo doméstico: Defensa acumula diez unidades y registra 3 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 10 goles a favor y 5 en contra; pese a no haber podido ganar en condición de visitante. Un equipo que desde hace años viene desarrollando una identidad futbolística y hoy lo vuelve a tener al entrenador Sebastián Beccacece como ideólogo del juego del equipo.

El estilo de juego del DT Sebastián Beccacece

Si bien no llegó a convertirse en futbolista profesional, el entrenador rosarino Sebastián Beccacece sí presenta una historia ligada al fútbol amateur como lateral. Sin embargo, decidió dejar la práctica y comenzó a estudiar para convertirse en DT. Tuvo su primera oportunidad como entrenador en la década de 2000, cuando fue contratado por el Club Renato Cesarini.

Ya sea por sus orígenes rosarinos o la manera desarrollada de ver el fútbol, Beccacecetiene tiene un estilo de juego ligado a lo vistoso, en el que se pondera la posesión de la pelota, la faceta ofensiva de sus equipos y la técnica individual de algunos futbolistas. En términos generales, se lo podría encuadrar en la corriente de fútbol “meno-ttista”, retomando la vieja dicotomía del siglo pasado pero que se mantiene más vigente que nunca.

Como DT se inició en Universidad de Chile a fines del año 2015, después de poner fin a su ciclo de aprendizaje como asistente técnico de Jorge Sampaoli en la selección chilena.

Al año siguiente, y tras la renuncia de Ariel Holan, Becaccece fue el elegido para hacerse cargo de Defensa y Justicia, donde logra un hito histórico por Copa Sudamericana: eliminar al Sao Paulo en el Estadio Morumbi(con un empate 1 a 1) y pasar a la siguiente fase. Tras ello, se calzaría el buzo de ayudante de Sampaoli en la Selección Argentina.

Luego del mundial desarrollado en Rusia 2018, retornó al Halcón de Florencio Varela, manteniendo el rendimiento superlativo logrado en su etapa anterior y habiendo conseguido el subcampeonato y clasificación a la Copa Libertadores por primera vez en la historia del club.

A fines del año 2019, iniciaría su relación con Avellaneda: primero con Independiente, club en el que estuvo tres meses, para pasar luego a Racing, donde estuvo a lo largo del 2020. Finalmente, en la actualidad se encuentra transitando su tercer ciclo en Defensa y Justicia.

El análisis táctico de Defensa y Justicia

Un factor que permite tener la primera aproximación del estilo de juego de Defensa es la posesión del balón: en todos los cotejos disputados en lo que va del torneo, el equipo de Beccacece tuvo en un mayor porcentaje la pelota, aún en la derrota (frente a Lanús).

Esto demuestra que el Halcón es un equipo que busca el protagonismo del partido a través de la tenencia de la pelota. De esa forma, busca desarrollar su idea futbolística que parte del sistema táctico 4-4-2, pero que, una vez que comienza a rodar la pelota y la progresión del juego, rápidamente varía adaptándose a distintos esquemas en el campo contrario.

La conducción de los centrales con la pelota para atraer rivales, la proyección por las bandas de los laterales para hacer el ataque “ancho” del equipo, las constantes diagonales por parte de los delanteros entre los defensores rivales, pases a un toque y en velocidad para hacer valer el mal posicionamiento rival son algunos de los aspectos desarrollados en el ataque de Defensa, que suele emplear a un total de 8 futbolistas para ello.

La variabilidad y la dinámica del ataque se ve reflejada en los autores de los goles. Si bien es el delantero Walter Bou el goleador del equipo con tres tantos, no siempre fue él quien le dio el triunfo al equipo, ya que también han convertido el delantero Braian Romero (en dos ocasiones), los mediocampistas Gabriel Hachen, Eugenio Isnaldo y Francisco Pizzini, y el defensor lateral Marcelo Benítez.

Asimismo, otro aspecto del juego del equipo de Florencio Varela es la premisa de salir jugando desde el fondo, sin la posibilidad de sortear la pelota en el aire. Esto ha llevado a que lo tenga que pagar con goles en contra, como contra Huracán y Lanús.

Otro punto débil, y sobre el cual ha trabajado Beccacece, es el sector del lateral izquierdo de Defensa, donde se ubican los defensores Emanuel Brítez y Néstor Breitenbruch: el primero es lateral y se suma constantemente al ataque del equipo, abandonando su posición inicial y exponiendo la falta de velocidad del marcador central Breitenbruch, quien queda en situaciones de mano a mano o de inferioridad numérica. Fue por ese sector a través del cual iniciaron las jugadas que terminaron con goles en la propia valla del Halcón.

Por ello, el DT dispuso los ingresos de Adonis Frías y Fernando Meza para suplir la falta de velocidad y ponderar la fortaleza en el uno versus uno defensivo. Sin embargo, en cada decisión hay un riesgo, y en este caso los dos defensores nombrados no poseen un porte imponente, por lo que la vía aérea puede ser un punto para tener en cuenta.

En este sentido, y como una segunda posibilidad, las pelotas detenidas podrían ser otro momento para tratar de sacar ventaja: ya sea desde los laterales, tiros de esquina o remates al arco. Precisamente, fue Patronato, liderado por el ex-DT del Verde Iván Delfino, el que más aprovechó esta vía sin lograr ser preciso en la definición, como así también Huracán, Gimnasia y Newell´s, en algunos pasajes de sus partidos.

Por último, en su faceta defensiva, Defensa intenta recuperar en el momento que se produjo la pérdida, involucrando a los futbolistas que se encuentran cerca de la zona con una alta intensidad para poder descansar luego con la posesión. Si no lo logra, busca replegarse para acomodarse y volver a empezar desde el campo propio.

El “11” que jugaría hoy

A lo largo de las seis fechas, Defensa nunca repitió los mismos “11”, ya que han ido variando algunos nombres en las distintas líneas. A través del esquema clásico de 4-4-2, el equipo que dispondría el DT Beccacece para enfrentar a Sarmiento estaría conformado por: Ezequiel Unsain; Emanuel Brítez, Adonis Frías, Juan Rodríguez y Marcelo Benítez; Tomás Martínez, Enzo Fernández, Raúl Loiza y Francisco Pizzini; Walter Bou y Eugenio Isnaldo.

También vale mencionar a aquellos jugadores destacados que suelen ser parte de la contienda desde el banco de suplentes y participar en los complementos como los volantes Valentín Larralde, Tomás Escalante y Ciro Rius, o los delanteros Carlos Rotondi y Miguel Merentiel.

La última vez en Junín

El 3 de junio de 2017 fue la última vez que se enfrentaron Sarmiento y Defensa y Justicia en el estadio Eva Perón, en el marco de la máxima categoría de nuestro fútbol. En aquella ocasión, fue victoria para el Verde por la mínima diferencia, gracias al gol convertido por el delantero Brian Fernández.

La anterior vez en Junín, el 19 de septiembre de 2015, también fue victoria de Sarmiento por 2-1, con un doblete del delantero Diego Chaves y el descuento convertido por Eugenio Isnaldo para los de Varela.

La última victoria del Halcón en nuestra ciudad fue el 1 de octubre de 2013, cuando Defensa se impuso por 4-2 ante el equipo dirigido por Sergio Lippi. Los goles del triunfo los convirtieron Juan Martín Lucero, Walter Busse, Diego Martínez y Brian Fernández, mientras que los del Verde los hizo Jorge Córdoba.

Futbolistas con paso por ambos equipos

El arquero surgido de Sarmiento Lautaro Amadé se encuentra en el plantel del Halcón. Otros que supieron vestir ambas casacas fueron el arquero Fernando Pellegrino, los defensores Fernando Fayart, Lucas Bustos, Pablo Aguilar y Maximiliano Caire, los volantes Cristian Saboredo, Carlos Ciavarelli, Juan Carlos Zuleta, Walter Busse y Leonardo Villalba, y los delanteros Jorge Córdoba y Brian Fernández.

En el actual plantel del Verde, el único futbolista que tuvo paso por Defensa es el marcador central Marcelo Herrera.