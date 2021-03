Con el equipo diezmado por un brote de Covid-19, Sarmiento recibe esta tarde a Defensa y Justicia

Sarmiento recibirá esta tarde a Defensa y Justicia, por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, luego de una semana plagada de complicaciones, que impedirán que el equipo juninense llegue en su mejor versión al compromiso, programado para las 14, en el estadio Eva Perón.

Un brote de casos de Covd-19, detectado en los últimos días, se llevó puesta a casi media plantilla e incluso alcanzó al DT Mario Sciacqua, que se encuentra aislado en su domicilio, al igual que otros integrantes del cuerpo técnico y médico.

Con respecto a los jugadores, son once en total los que quedaron al margen del encuentro por haber resultado contagiados: Lautaro Montoya, Gabriel Graciani, Nicolás Bazzana, Manuel Vicentini, Yaír Arismendi, Manuel García, Federico Mancinelli, Yamil Garnier, Facundo Castet, Claudio Pombo y Rincón Sebastián.



De esta forma, el Verde perderá a prácticamente toda su línea defensiva habitualmente titular, además de su arquero y capitán y a varias opciones en el mediocampo. En el banco de suplentes, por su parte, el rol de Sciacqua lo cumplirán sus colaboradores Facundo Besada y Gerardo Alfano.

El plantel entrenó ayer por la mañana por última vez antes de quedar concentrado a la espera del partido. Previamente, se realizaron hisopados que confirmaron los últimos cuatro contagios: Montoya, Bazzana, Graciani y el utilero Lucas Vargas. Antes, habían sido reportados como positivos los colaboradores Osvaldo Cisneros, Néstor Herrera, Mario Rodríguez y Federico Quinteros.

La suspensión no es opción

Ya con el brote de coronavirus instalado en la Ciudad Deportiva, comenzó a circular la versión de un posible pedido de postergación del partido de esta tarde. Sin embargo, la posibilidad fue quedando descartada con el correr de las horas y así se mantenía al cierre de esta edición.

Más temprano, el propio presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, había considerado correcta la postura de la la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de no admitir pedidos de suspensión de partidos por cuestiones vinculadas con el COVID-19, en sintonía con lo que establece el reglamento de la competencia.

"No hay descensos, entonces está bien que no se suspendan partidos por los contagios. Las decisiones son acertadas", afirmó Chiófalo al programa radial TT Sports. Con semejante panorama, marcado por la adversidad, Sarmiento deberá encontrar el mejor equipo posible para intentar competir de igual a igual con el conjunto dirigido por Sebastián Becaccecce, que llega a Junín con pretensiones de ganar para seguir peleando por los puestos de clasificación, en la Zona B.