Newell's Old Boys empató con Unión de Santa Fe en el debut de Burgos

Newell's Old Boys no pudo anoche de local, en el Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia de Rosario, por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

En el debut como DT de Germán "Mono" Burgos, La Lepra igualó sin goles con Unión de Santa Fe y sigue sin poder ganar en el campeonato.

Newell's hizo circular bien la pelota cuando pasó por los pies de "Maxi" Rodríguez, su mejor jugador, pero solo generó una llegada clara en esa etapa inicial, a los 39 minutos, cuando tocaron de izquierda al medio Giani y Sforza para que Pablo Pérez rematara y el balón fuera contenido por el arquero Moyano.

El local mejoró en el complemento, con el ingreso del volante derecho Manuel Llano por Sforza, al punto que a los dos minutos el ingresado tiró una pared con Rodríguez y remató cruzado de derecha, pero la pelota se fue muy cerca del segundo palo.

Unión intentó jugar la pelota en el mediocampo, pero casi no llegó con peligro y recién a los 41 minuto del complemento lo hizo con un buen centro desde la derecha del ingresado Gerometta, que Cabral desvió y el también suplente Juan Manuel García no llegó tras recibir un empujón desde atrás de Capasso, que el árbitro Patricio Loustau no cobró. Al final, fue un empate con sabor a poco, en el estreno de Burgos con el buzo de DT.