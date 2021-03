Con el debut del "Mono" Burgos, Newell's abre la sexta fecha de local contra Unión

Newell's Old Boys y Unión de Santa Fe abrirán esta tarde la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, en un encuentro que tendrá el debut de Germán "Mono" Burgos como entrenador del elenco rosarino.

El partido se jugará desde las 19, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, con el arbitraje de Patricio Loustau. La "Lepra", que todavía no ganó en lo que va del certamen, llega después de sufrir una aplastante goleada por 4 a 0 contra Defensa y Justicia, que significó el final del ciclo de Frank Kudelka.

Su reemplazante, Burgos, acumula sólo dos entrenamientos al frente del plantel, y tuvo su única experiencia previa como DT principal en 2009-10, cuando ascendió a Tercera División de España con el Real Club Deportivo Carabanchel, de Madrid.

El vínculo del "Mono", que desde 2011 hasta junio 2020 fue asistente de Diego Simeone, será hasta diciembre de 2021, con la opción de renovar por un año más. Hasta el momento, Newell's suma un punto en la tabla de posiciones y se ubica penúltimo, sólo por encima de Patronato que aún no acumuló unidades en el torneo.

Unión, por su parte, se encuentra sexto con nueve puntos producto de dos victorias y tres empates, por lo que permanece invicto desde el comienzo de la Copa.

Para el choque con la "Lepra", Juan Manuel Azconzábal espera por el delantero Juan Manuel García, que se perdió el partido con Gimnasia y Esgrima La Plata -fue empate 1 a 1- por una contractura en el aductor de la pierna derecha y, en caso de recuperarse por completo, volverá a estar en el once en reemplazo de Fernando Márquez.

Además, Gastón González podría ocupar el puesto de Imanol Machuca en el ataque, al tiempo que el "Vasco" evalúa la salida de Jonathan Galván por Matías Nani en la defensa.

Formaciones:

Newell's: Alan Aguerre; Manuel Capasso, Cristian Lema, Yonathan Cabral y Franco Negri; Juan Sforza, Pablo Pérez y Maximiliano Rodríguez; Jonatan Cristaldo, Ignacio Scocco y Justo Giani. DT: Germán Burgos.

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Jonathan Galván o Matías Nanni,Juan Portillo, Franco Calderón, Nicolás Peñailillo; Imanol Machuca o Gastón González, Nelson Acevedo, Martín Cañete, Kevin Zenón; Fernando Márquez o Juan Manuel García.

Árbitro: Patricio Loustau.

Hora: 19:00 TV: TNT Sports.