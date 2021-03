Emiliano Perujo: "Veo en Mariano Moreno un club muy ordenado y de buena gente"

Emiliano Perujo se autorregaló dos goles y el título de campeón del Torneo Nocturno de fútbol 2021 de la Liga Deportiva del Oeste, ya que la final que con su equipo, Mariano Moreno de Junín, le ganaron 2 a 0 a Ambos Mundos se inició dos horas antes de su cumpleaños y terminó un cuarto de hora antes de celebrar la llegada de sus 30 abriles

Ayer, fue el cumple del notable delantero oriundo de la localidad de Arenaza (distrito de Lincoln), quien llegó para reforzar al conjunto morenista, bajo la dirección de Diego "Pipo" Martino y la colaboración -como ayudante de campo- de Sergio Daniel "Nene" Balbi, y del preparador físico Lucas Sottile.

Y Emi lo festejó de la mejor manera: minutos antes de llegar a los 30 dando la vuelta olímpica y lo hizo ayer junto a su pareja, Agustina Ferrarelo, su pequeño hijo, Matteo Perujo, sus padres (Silvia Turquieto y Oscar Perujo) y sus hermanos, Santiago y Agustín Perujo, director técnico que en la actualidad forma parte del plantel de entrenadores de la Academia Javier Mascherano, en la vecina ciudad de Lincoln.



A la hora de referirse a su llegada al plantel de Mariano Moreno, el autor de los dos goles que le dieron el título al conjunto"Bataraz" dijo:

"Llegué por una gran amistad que tengo con Emanuel Cielo. Él me habló de la buena gente que había en el club y, luego de una charla con ´Pipo´ Martino (el DT), me decidí para ir. Ahora, para el futuro, tengo todo acordado para jugar en el Club Once Tigres de 9 de Julio, para cuando empiece el campeonato de la Liga Nuevejuliense de Fútbol".

Dos goles para ser campeón

En cuanto a los dos tantos que le dieron al CAMM la posibilidad de obtener un nuevo título de campeón a su rica historia futbolera, Emiliano recordó:

"El primero fue un muy lindo gol, le pegué ´tres dedos´ y entró justo. El segundo fue un remate cruzado, bien fuerte y abajo. Por suerte, sirvieron para que podamos ser campeones y es una gran alegría, personal y de todo el grupo".

Perujo ha pasado por las inferiores de Deportivo Arenaza y por los equipos de El Linqueño, Sports de Salto Argentino, Rivadavia de Lincoln, Viamonte FC, Compañía de 9 de Julio, retornó a Rivadavia de Lincoln y finalmente recaló en Moreno.

Y al respecto expresó su "agradecimiento a los chicos del plantel, por cómo me recibieron, al igual que al cuerpo técnico y a la dirigencia por cumplir y por el trato hacia mi persona. Por eso, no dudo en decir que veo en Mariano Moreno un club muy ordenado y de buena gente", señaló.

Finalmente, el talentoso "romperredes" que llegó desde los pagos "chaperos" de Arenaza consideró a "Rivadavia de Lincoln y a Villa Belgrano de Junín como los rivales más difíciles que debimos dejar en el camino para poder ser campeones del certamen Nocturno", completó.