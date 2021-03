San Lorenzo se juega esta noche su futuro en la Copa Libertadores frente a Universidad de Chile

San Lorenzo recibirá esta noche a Universidad de Chile, por la revancha de la segunda fase de la Copa Libertadores de América, luego del empate 1 a 1 en Santiago, la semana pasada.

El encuentro se disputará en el estadio Nuevo Gasómetro, desde las 21.30, con arbitraje del uruguayo Leodán González, y será clave para el futuro del Ciclón en el semestre.

En la serie que se definirá en el Bajo Flores, el empate en el Estadio Nacional de Santiago dejó mejor parado al "Ciclón", dirigido por Diego Davobe, que tendrá la ventaja de que, gracias al gol de visitante marcado por Franco Di Santo, le alcanzará con una igualdad en cero para avanzar de ronda.

Para el compromiso 'copero', el entrenador no podrá contar con el defensor Diego Braghieri, quien fue expulsado en la ida por una dura patada al argentino Joaquín Larrivey.

El ex-Lanús será una baja sensible para el equipo, ya que en pocos partidos se convirtió en referente de la defensa e incluso fue capitán en los últimos dos partidos. En su lugar ingresará Federico Gattoni.

Tampoco estará el mediocampista colombiano Yeison Gordillo, quien sufrió una fractura en el peroné de la pierna izquierda y estará un mes inactivo. El paraguayo Ángel Romero se meterá en el equipo por Lucas Melano.

San Lorenzo enfrentará un rival afectado por las bajas por coronavirus, ya que en las últimos días Universidad de Chile informó siete casos positivos, pero extraoficialmente se especula con una lista de entre diez y doce contagiados, entre futbolistas del plantel profesional y juveniles.

El club no informó los nombres, pero en la prensa chilena trascendió que el sector más golpeado es la defensa, donde el entrenador venezolano Rafael Dudamel no podría contar con cuatro de los habituales titulares.

La "U" intentó postergar el partido, pero la Conmebol rechazó el pedido. De esta forma, el Ciclón tendrá la chance de seguir avanzando, para intentar meterse en la fase de grupos del trofeo internacional.

Probables formaciones

San Lorenzo: José Devecchi; Andrés Herrera, Federico Gattoni, Alejandro Donatti y Gabriel Rojas; Julián Palacios, Diego Rodríguez, Jalil Elías y Juan Ramírez; Ángel Romero y Franco Di Santo. DT: Diego Dabove.

Universidad de Chile: Fernando de Paul; Daniel Navarrete, Camilo Moya, Bastián Ubal y Marcelo Morales; Sebastián Galani; Jimmy Martínez, Nahuel Luján, Simón Contreras, Ángelo Henríquez; y Joaquín Larrivey. DT: Rafael Dudamel.

Hora: 21.30

Estadio: San Lorenzo

Árbitro: Leodán González (Uruguay)