Racing Club debuta en la Copa Argentina contra Sportivo Belgrano en cancha de Arsenal

Racing Club debutará esta noche en la actual edición de la Copa Argentina, cuando enfrente a Sportivo Belgrano, de San Francisco, Córdoba, equipo que milita en el Torneo Federal A, por los 32avos. de final.

El partido se jugará a partir de las 19.25 en el estadio Julio Grondona de Arsenal de Sarandí, con arbitraje de Nazareno Arasa, quien estará asistido por Andrés Barbieri e Iván Aliende, mientras que el cuarto árbitro será Gastón Suárez.

Racing viene de vencer 2 a 0 a Platense, en condición de visitante, con tantos de Lorenzo Melgarejo e Iván Maggi, y se ubica en la quinta posición de la Zona A con ocho unidades, a siete del líder Colón de Santa Fe.

El entrenador de La Academia, Juan Antonio Pizzi, está obligado a realizar varias modificaciones respecto del equipo que se impuso al "Calamar" el sábado pasado, por las lesiones y contagios de coronavirus de algunos de sus jugadores.

En el arco, Matías Tagliamonte, uno de los refuerzos del plantel proveniente de A-tlético Rafaela, hará su debut oficial por los contagios de COVID-19 del arquero titular Gabriel Arias y del suplente Gastón "Chila" Gómez.

El polifuncional Nery Domínguez, por su parte, no estará disponible debido a una distensión en el aductor derecho por lo que su lugar será cubierto por Mauricio Martínez en la zaga central al lado de Joaquín Novillo.

En el lateral derecho, Fabricio Domínguez podría reemplazar a Ezequiel Schelotto, mientras que sobre el sector izquierdo seguirá el chileno Eugenio Mena.

En la zona del mediocampo, el paraguayo Matías Rojas y Kevin Gutiérrez entrarán por Carlos Alcaraz y Tiago Banega (ambos con Covid-19), respectivamente.

El sexto y último cambio será el ingreso del guaraní Lorenzo Melgarejo (autor de un tanto frente a Platense) en reemplazo de Maximiliano Lovera para acompañar en el ataque "académico" a Enzo Copetti.

El probable once de Racing formaría con Matías Tagliamonte; Fabricio Domínguez, Mauricio Martínez, Joaquín Novillo, Eugenio Mena; Tomás Chancalay, Kevin Gutiérrez, Aníbal Moreno, Matías Rojas; Lorenzo Melgarejo, Enzo Copetti.

Sportivo Belgrano, de San Francisco, Córdoba, por su parte, milita en el Torneo Federal A y se encuentra en plena temporada de cara al inicio del certamen programado para el próximo 11 de abril.

El "Verde" jugará por séptima vez en su historia en el cuadro principal del torneo. Su última participación fue en la edición de 2018, cuando cayó por 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata con un tanto de Lucas Litch.

El entrenador del conjunto de San Francisco, Bruno Martelotto, se refirió al encuentro ante la "Academia" y al respecto aseguró que su idea es "estar a la altura" del encuentro copero.

"El equipo va a llegar muy bien. Hicimos una buena pretemporada, fue una continuidad de lo que se venía haciendo", agregó el DT en conferencia de prensa.

En el conjunto cordobés no estará disponible el mediocampista Andrés Alderete por la rotura de ligamentos cruzados anterior y menisco interno de su rodilla derecha.

El equipo que logre imponerse en los 32avos. de final se medirá ante San Martín de San Juan -dejó en el camino a San Martín de Tucumán- en la siguiente fase de la Copa Argentina.