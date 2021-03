Rosario Central derrotó a Arsenal y se acerca a los puestos de arriba

Rosario Central venció anoche a Arsenal por 2 a 1, en un emotivo encuentro por la quinta fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, en el Gigante de Arroyito. Con siete unidades, quedó a un punto de Banfield, el cuarto y último que se está clasificando a la fase final del certamen.

Los goles "canallas" fueron convertidos por Damián Martínez, en el final del primer tiempo, y por el uruguayo Martín Rabuñal en el complemento, mientras Lucas Albertengo anotó para la visita en el penúltimo minuto de descuento.

Rosario Central salió a buscar el partido desde el comienzo, pero adoleció de dos graves problemas: fue muy impreciso con la pelota en la mitad de la cancha primero, y casi no generó llegadas después.

Sus volantes y laterales carecieron de precisión, al extremo que su capitán, Emiliano Vecchio, su jugador más claro, perdió varias veces la pelota.

Central apenas llegó a los ocho minutos con un gran centro de Vecchio desde la derecha, que Marco Ruben cabeceó de anticipo en el primer palo y la pelota pasó muy cerca del ángulo superior izquierdo del arco visitante.

El árbitro Leandro Rey Hilfer, de pobre desempeño, dejó pegar demasiado en el comienzo del encuentro, cuando omitió amonestar al visitante Gastón Suso por una falta sobre Patricio Cucchi, en la derecha del ataque local.

Y Arsenal, que de a poco respondió con el buen juego de sus volantes y delanteros, se arrimó a los 14 minutos con un furibundo derechazo de Bruno Sepúlveda por la izquierda, de media distancia, que Jorge Broun salvó muy bien al córner.

Hasta que Central encontró a los 42 minutos la jugada que tanto buscó todo el primer tiempo: Rafael Sangiovani metió un centro pasado desde la derecha, Ruben se la bajó de cabeza a Nicolás Ferreyra, el defensor la paró y le pegó de derecha, la pelota rebotó en un defensor y le cayó servida a Damián Martínez, quien entró de atropellada y la metió de derecha, junto al segundo palo.

Arsenal casi lo empata en el descuento del primer tiempo cuando Gastón Benavídez volvió a desbordar por la derecha y remató desde un ángulo cerrado, pero Lautaro Blanco salvó su arco en la línea, con el arquero vencido.

Central mejoró en algunos pasajes del complemento en los que hizo circular mejor la pelota y generó algunas llegadas como para liquidarlo, como la de los 6 minutos cuando Vecchio lanzó un córner pasado desde la derecha, Joaquín Laso cabeceó al área, Ferreyra remató y la pelota rebotó en la mano derecha de Emiliano Méndez, en un claro penal que el árbitro omitió.

Central dispuso de otro penal no cobrado a los 28 minutos cuando Laso volvió a ganar de cabeza en el área y esta vez la pelota le pegó en el brazo derecho en alto a Matías Carabajal y se fue al córner, sin que tampoco cobrara Rey Hilfer.

Arsenal tuvo una gran llegada por la izquierda a los 34 minutos cuando Jesús Soraire tiró una pared por la izquierda del área con el ingresado Brian Farioli, pero el arquero Broun salvó abajo, en la gran atajada de la noche.

Hasta que a los 36 minutos Vecchio lanzó un córner corto con Alan Marinelli y éste con Francesco Lo Celso, quien metió un gran centro de zurda desde la derecha que el ingresado volante uruguayo Martín Rabuñal cabeceó solo y la metió abajo, junto al primer palo, en el gol del desahogo.

Y fiel a su historia de coraje y sufrimiento, Central padeció hasta el final porque no pudo cerrar el partido y a los tres de descuento el ingresado Báez habilitó al también relevo Albertengo, quien entró por la izquierda y le pegó fuerte y al primer palo para marcar el descuento.