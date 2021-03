Graciani: "Los puntos que perdimos fueron dolorosos, pero el equipo se está afianzando"

El mediocampista de Sarmiento, Gabriel Graciani, lamentó que el equipo no haya conseguido ganar en los tres últimos encuentros, frente a Boca, Talleres y Platense, en los que siempre se puso en ventaja pero los rivales lograron llegar al empate.

En conferencia de prensa, el mediocampista por la derecha admitió que los puntos perdidos en el camino "dolieron", pero consideró que el Verde "se va afianzando" en Primera División.

"Esto recién empieza. En Primera División, todo es mucho más exigente y los detalles que cambian los partidos se notan más. Estamos en ese proceso, los empates en los últimos partidos fueron dolorosos, pero el equipo se está afianzando", afirmó.

Con respecto a su presente, que lo encuentra como una de las piezas claves del equipo, Graciani se mostró conforme con su retorno a la máxima categoría del fútbol nacional, luego de haber pasado por distintas instituciones, sin demasiada continuidad.

"Me propuse como desafío volver a esta categoría y asentarme. Me siento bien y creo que tuve buenas actuaciones", aseguró.