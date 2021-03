Tres encuentros abren hoy la quinta fecha

Aldosivi de Mar del Plata buscará volver al triunfo cuando reciba hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido válido por el grupo “A” que será uno de los tres que darán inicio a la quinta fecha de la Copa de Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugará desde las 19.15 en el estadio “José María Minella” de Mar del Plata, con el arbitraje de Silvio Trucco y la televisación de Fox Sports.

El conjunto local, dirigido por Fernando Gago, buscará hacerse fuerte en casa y recuperarse tras la caída como visitante 2 a 1 ante Colón en la última fecha.

Antes de definir el equipo titular, Gago seguía la evolución del defensor Emiliano Insúa, uno de los refuerzos desde su llegada al club, quien sufrió una distensión muscular en la pierna izquierda antes del partido en Santa Fe y realizó trabajos de kinesiología durante la semana.

Como posible reemplazante de exjugador de Boca y Liverpool, aparece Federico Milo.

El entrenador tampoco podrá contar en la defensa con Joel Carli, quien rescindió su contrato el último lunes.

El equipo santiagueño, en tanto, tratará de estirar la buena racha que atraviesa y lo ubica en el tercer puesto de la zona: sumó siete de los últimos nueve puntos en juego, con triunfos como visitante ante San Lorenzo (4-0) y ante Atlético Tucumán (2-1), y un empate como local con Banfield (1-1).

En tanto, Huracán, que todavía no ganó en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, recibirá hoy a Lanús, uno de los tres punteros del grupo “B”, en el inicio de la quinta fecha.

El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio “Tomás Adolfo Ducó”, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de la TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.

El encuentro expondrá a dos equipos con distintas realidades ya que Lanús comparte la punta del grupo “B” con Independiente y Vélez Sarsfield, todos con nueve unidades, y Huracán todavía no ganó en el torneo, aunque debe completar el partido suspendido contra Atlético Tucumán, que empataba al final del primer tiempo (1-1) cuando se suspendió a causa de una lluvia torrencial y con dos expulsados en el equipo norteño.

El "globo" rescató un empate en el clásico contra San Lorenzo (1-1) el pasado sábado en el Nuevo Gasómetro y le dio aire a Israel Damonte, cuya continuidad estaba en duda antes del partido en Tucumán.

Lanús derrotó justamente al "decano" por 2-1 sobre el final y volvió al triunfo tras la derrota de la semana anterior en Santa Fe contra Unión (3-2).

El último antecedente entre Huracán y Lanús también fue en Parque de los Patricios (el 4 de noviembre de 2019) y fue triunfo de la visita por 1-0 con gol de Pedro De La Vega.

También a las 21.10 se enfrentarán en Santa Fe, Unión y Gimnasia y Esgrima La Plata. Los santafesinos buscan el triunfo que los deje transitoriamente en la cima de la zona “B” de la Copa de Liga Profesional.

El árbitro será Yael Falcón Pérez y la transmisión de la señal de cable TNT Sports.El "tatengue" se ubica en el quinto lugar con ocho unidades y en la jornada pasada venció 1-0 a Patronato, en condición de visitante.

En caso de conseguir un triunfo, alcanzará los 11 puntos y quedará de manera transitoria en la cima de la zona “B”, hasta que Lanús, Independiente, Vélez (todos con 9 puntos) y Boca Juniors (8) jueguen sus respectivos partidos.

El equipo local, dirigido por el juninense Juan Manuel Azconzábal, buscará ante el "Lobo" su tercera victoria consecutiva luego de la mencionada ante el "Patrón" y el 3-2 frente a Lanús (fecha 3).

El “Vasco” Azconzábal repetiría el once inicial que se impuso el domingo pasado al conjunto de Paraná.

El "Lobo", por su parte, se encuentra en la séptima posición con cinco puntos y en la última presentación igualó 1-1 con Defensa y Justicia, como local.

La dupla técnica que conforman Mariano Messera y Leandro Martini podrá contar con el mediocampista Brahian Alemán, una de las figuras del conjunto platense, tras haberse recuperado de un traumatismo en el tobillo.

El historial entre ambos clubes registra un total de 49 enfrentamientos con 18 victorias de Unión, 16 del conjunto platense y 15 empates.

Los protagonistas

Así formarían los equipos que abren la quinta fecha:

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Joaquín Indacoechea, Emanuel Iñíguez, Federico Milo y Emanuel Insúa; Leandro Maciel y Gastón Gil Romero; Lautaro Guzmán, Francisco Grahl y Malcom Braida; Federico Andrada. D.T.: Fernando Gago.

Central Córdoba (sde): Alejandro Sánchez; Juan Cruz González, Oscar Salomón, Federico Andueza, Dixon Rentería y Jonathan Bay; Francisco Cerro y Cristian Vega; Leonardo Sequeira, Milton Giménez y Nahuel Barrios. D.T.: Gustavo Coleoni.

Huracán: Sebastián Meza; Raúl Lozano, José Moya, Lucas Merolla y Walter Pérez; Claudio Yacob y Esteban Rolón; Franco Cristaldo; Norberto Briasco, Diego Mendoza y Nicolás Silva. D.T.: Israel Damonte.

Lanús: Lautaro Morales; Nicolás Morgantini, Nicolás Thaller, Alexis Pérez y Alexandro Bernabei; Pedro De la Vega, Tomás Belmonte, Facundo Quignon y Lautaro Acosta; José Sand y Nicolas Orsini. D.T.: Luis Zubeldía.

Unión de santa fe: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Jonathan Galván y Juan Portillo, Nicolás Peñailillo; Kevin Zenon, Nelson Acevedo y Martín Cañete; Gastón González y Juan Manuel García. D.T.: Juan Manuel Azconzábal.

Gimnasia y Esgrima: Rodrigo Rey; Marcelo Weigandt, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrinson Mancilla y Víctor Ayala; Brahian Alemán, Matías Miranda y Johan Carbonero; Lucas Barrios. D.T.: Mariano Messera-Leandro Martini.

Cómo continúa

Así sigue la quinta fecha:

Mañana sábado:

17.10, Platense–Racing Club; y Talleres de Córdoba-Vélez Sarsfield.

19.20, Argentinos Juniors–Godoy Cruz de Mendoza; y Defensa y Justicia– Newell’s Old Boys.

21.30, Estudiantes de La Plata–Colón de Santa Fe.

Domingo 14:

18, Boca Juniors–River Plate y desde las 21.30, Banfield–San Lorenzo de Almagro.

Lunes 15:

19.15, Rosario Central–Arsenal de Sarandí; y Atlético Tucumán–Patronato de Paraná.

21.30, en el estadio Libertadores de América, Independiente–Sarmiento de Junín.