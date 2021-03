Mariano Moreno sorprendió a Villa Belgrano y se metió en la gran final del Torneo Nocturno

En un emocionante encuentro, con final abierto hasta el último suspiro, Mariano Moreno venció anoche a Villa Belgrano y se clasificó para la gran final del Torneo Nocturno 2021 Copa La Pequeña Familia.

Con el triunfo logrado en la cancha de Jorge Newbery, el conjunto dirigido por Diego Martino definirá el título el próximo miércoles mano a mano con Ambos Mundos, que el lunes derrotó a River, en la primera semifinal del certamen organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

El Bataraz fue superior en el primer tiempo, con un planteo táctico que resultó efectivo e impidió a Villa Belgrano desplegar su potencial en la faceta ofensiva. Las principales cartas de Núñer en ataque, como Pablo Lábbathe, Matías Colman , Leandro Milla, Santiago Inchauspe y Diego Chaves, no lograban desnivelar a una defensa bien plantada, que le cedía el control de la pelota, pero no le regalaba espacios para generar juego.

A los 17, Moreno sorprendió primero: Perujo desbordó por derecha, superó a Tuso, sacó un centro al punto del penal y el delantero Cavalín se anticipó con el empeine al cierre de Tobal y anotó el 1 a 0.

Villa sintió el impacto y empezó a caer en la desesperación. Sin ideas claras, todo se reducía a las subidas del lateral derecho Aguilar y centros al área, en busca del cabezazo salvador del uruguayo Chaves. Así terminó el primer tiempo, con el conjunto de Diego Martino transitando con comodidad el trámite del partido.

Sin embargo, en el complemento, Villa Belgrano encontraría en el banco de suplentes el camino para llegar al empate. A los 25´, cuando nada hacía pensar que el resultado podía modificarse, el ingresado Liceaga remató fuerte y venció al arquero Tuñón.

A partir de allí, los de Núñer se envalentonaron y comenzaron a confiar en que volverían a imponer la jerarquía de sus nombres propios para inclinar el final de la historia en su favor, como a lo largo de toda la campaña en el Nocturno.

Pero, pasados los 30´, una falta del central Tobal cerca del área ofreció a Moreno una oportunidad dorada para volver a pasar al frente. Y no la dejaría pasar: Emanuel Sicuelo, que había ingresado unos minutos antes, envió el centro al primer palo y Perujo remató de zurda, para colocarla abajo, pegada al palo derecho del arquero Mosescu.

Villa cayó en la frustración y el Bataraz cayó en el juego de la provocación. Luego de un encontronazo, el árbitro Joel Rivero expulsó a Milla y Facundo Parodi y ambos equipos quedaron con diez hombres.

Tras completar los 90 minutos, y siete de descuento, el juez decretó el final. Moreno fue mejor y ganó con justicia el boleto para disputar la final, tras bajar a dos de los candidatos -Rivadavia de Lincoln y Villa Belgrano- en la previa del inicio del campeonato. Los de Núñer, por su parte, habían comenzado el Nocturno con aspiraciones de llevarse el título, pero se quedaron prematuramente en el camino.