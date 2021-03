Sciacqua se fue preocupado por el segundo tiempo, pero destacó que "hay una idea de juego clara"

El DT de Sarmiento, Mario Sciacqua, se fue contrariado ayer de Vicente López, tras el empate de su equipo 1 a 1 frente a Platense, y admitió que el Verde tuvo un desempeño irregular, con rendimientos dispares entre el primer y segundo tiempo.

"Creo que en el primer tiempo marcamos una intensidad y una idea, que evidentemente era difícil de sostener. En el segundo tiempo, buscamos algo con los cambios que no salió y ellos, por momentos, tomaron el control del partido. Siendo sincero, el segundo tiempo no me gustó", reconoció el entrenador santafesino, en la conferencia de prensa posterior al final del duelo, correspondiente al postergado de la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Asimismo, Sciacqua no encontró en términos valorativos la definición precisa para el resultado, que si bien, por un lado, le dio la posibilidad de sumar un punto en condición de visitante, también dejó preocupaciones por las jugadas claras de gol que fabricó el Calamar en el complemento.

"Por supuesto que esto recién comienza, pero es cierto que llevamos ya tres partidos empatados, el anterior, con Talleres, habiendo merecido ganar y hoy (por ayer) con momentos buenos y malos, al igual que para Platense", reflexionó.

Finalmente, Sciacqua insistió en que Sarmiento comienza a encontrar un rumbo definido y apuntó a que sus jugadores no decaigan anímicamente, teniendo en cuenta la cercanía del próximo encuentro, contra Independiente, en Avellaneda, el lunes a las 21.30.

"Me preocupa no poder sostenernos, pero lo importante es que tenemos de dónde agarrarnos, sabemos que el equipo inicia bien, tendremos que trabajar para que no nos pase que un tiempo sea 10 puntos y el otro, 5", insistió.

Y redondeó: "Los jugadores estaban tristes después del partido porque sintieron que volvimos a perder dos puntos, pero les dije que más importante que el resultado es haber logrado desarrollar una idea de juego. Ahora, hay que trabajar para mantenerla".