Distracciones defensivas y ataques directos en velocidad: así es el juego de Platense

Platense recibirá esta tarde a Sarmiento en el estadio Ciudad de Vicente López, con el único fin de conseguir la primera victoria en condición de local del torneo doméstico. Si bien ganó en su debut ante Argentinos Juniors, luego registró dos derrotas ante River y frente a Godoy Cruz en Mendoza.

Por ello, el partido frente al Verde será fundamental para volver a la senda de la victoria y volver a sumar tras las caídas, lo que lo dejaría con seis unidades y en la sexta posición, al igual que River. Sin embargo, hasta el momento, Platense tiene tres puntos y acumula dos goles a favor y cuatro en contra.

Por su parte, Sarmiento también tiene sus complejidades ante el Calamar, ya que nunca derrotó a Platense en Primera (1 triunfo para el Calamar y 3 empates).

Sobre la actualidad del Calamar, tras mantener la base de futbolistas con la que logró el ascenso a Primera, los refuerzos que incorporó fueron el defensor Cristian Núñez, el experimentado mediocampista Nicolás Bertolo y los delanteros Francisco Ilarregui, Jorge Pereyra Díaz y Gastón Gerzel, entre los más destacados.

En lo que respecta a las bajas, fueron las siguientes:Marcelo Vega, Jonathan Bustos, Ignacio Canuto, Gianluca Pugliese y el histórico delantero Daniel Vega, quien se retiró tras disputar el partido con River.

El análisis de Juan Manuel Llop

El Chocho Llop presenta un extenso recorrido como entrenador en distintos equipos del fútbol nacional e internacional. Fuera de la Argentina, dirigió en Libertad y Tacuary de Paraguay, Barcelona de Ecuador, Wanderers de Chile, Manta de Venezuela, Wilstermann y Oriente Pertrolero de Bolivia y Mannucci de Perú.

En lo que respecta al plano nacional, alternó presencias entre la máxima categoría y la Primera B Nacional, vistiendo el buzo de DT de Newell´s Old Boys, Godoy Cruz, Banfield, Racing, Huracán, Atlético Tucumán y Atlético Rafaela. Precisamente, fue al frente de la Crema cuando enfrentó por última vez a Sarmiento, el 25 de junio de 2017, en la victoria del Verde por 3-2.

Algo que lo caracteriza a Llop, y como ha demostrado en Platense, es la ductilidad para cambiar de esquemas tácticos manteniendo la base del equipo. Esto es una clara muestra del DT de adaptarse a los contextos y a los rivales de turno, más allá de las características propias de cada plantel que tenga a su disposición.

En lo que hace su identidad de juego, se podría establecer cierta relación con el anterior entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, ya que es un técnico que prioriza la valla en 0 y cuida el resultado ante la mínima ventaja conseguida. En definitiva, se puede afirmar que se basa en la eficiencia y la efectividad sobre cualquier estilo vistoso, como pueden ser los de Talleres o Vélez (rivales que ya enfrentó Sarmiento).

El análisis táctico de Platense

El DT Llop ha sabido utilizar diversos esquemas tácticos en su breve recorrido por Platense. Muchas veces como una prueba y en otras con base en el rival de turno. Por ello, ha sabido variar entre un 4-4-2, 4-2-3-1, 4-5-1 y, el que se podría afirmar que es, el actual armado que desarrolla de 4-3-3.

Sin embargo, una gran parte de ese análisis proviene de su paso por la Primera Nacional, por lo que los números en cuanto al rendimiento en la máxima categoría no son tantos. Jugadas tres fechas, el Calamar presentó el mismo aspecto en sus tres primeros cotejos: una menor posesión de pelota, que no es sinónimo de no generar peligro en el área rival, y algunas de-satenciones en la fase defensiva que pagó con goles en su valla.

En lo que respecta a porcentajes, en su debut en la Liga Profesional frente a Argentinos Juniors registró un 33 % de posesión del balón (contra 67 % del Bicho), al igual que contra River en el que tuvo un 42 % (contra 58 % del Millonario), como contra Godoy Cruz con un 43% (frente al 57% del Tomba).

Por otro lado, acerca del fútbol que desarrolla Platense, se puede ver que en defensa emplea a una gran cantidad de futbolistas, pero no siempre de manera sincronizada y compacta debido a que se encuentran alejados al momento de perder la posesión del balón.

Esto permite ver desorganización al momento de filtrarse un pase en el espacio que se genera entre los laterales con los marcadores centrales de cada sector, siendo este un aspecto para aprovechar por parte de Sarmiento: lanzar pases en profundidad a esos sectores para aprovechar las diagonales de los mediocampistas o delanteros.

En tal sentido, se pudo observar que el lado más débil del Calamar suele ser el sector izquierdo, de hecho, por ese costado Argentinos generó varias ocasiones y tanto el Tomba como River consiguieron convertir por allí.

Asimismo, otra de las debilidades del conjunto de Llop se da en las pelotas detenidas, ya que se puede ver que sus dirigidos no siempre persiguen a las respectivas marcas al focalizar la mirada al balón y focalizando en él la atención lo que posibilita que, tanto en los laterales como los tiros de esquina, los rivales puedan aprovechar el juego aéreo.

En el ataque, Platense intenta hacer uso de varios futbolistas que se disponen a lo largo y ancho del campo contrario, aunque los dos goles convertidos en lo que va del torneo los hizo a través de ataques directos: con la participación de pocos futbolistas y de jugadas en velocidad en pocos segundos.

Los jugadores que representan el ataque del equipo de Llop son Matías Tissera, Facundo Curuchet, Tiago Palacios y José Luis Siniterra.

El posible “11” para hoy

El DT Llop tendría el equipo definido para enfrentar esta tarde a Sarmiento en el estadio Vicente López, considerando las bajas del marcador de punta Juan Infante (desgarro), el zaguero central Nicolás Zalazar y el mediocampista Franco Baldassarra (ambos afectados por Covid-19). La duda también pasa por la mitad de cancha, debido a que quien es el habitual capitán del equipo, Hernán Lamberti, padece una fatiga muscular y no se sabe si irá desde el arranque.

Platense retornaría al sistema táctico de 4-3-3, los jugadores elegidos para intentar conseguir la primera victoria en “casa” serían: Jorge De Olivera; Brian Lluy, Stefano Callegari, Luciano Recalde y SashaMarcich; Ignacio Schor, Roberto Bochi y Mauro Bogado; Tiago Palacios, MatiasTissera y Jose Luis Sinistierra.

Futbolistas que hayan vestido ambas casacas

Si bien ambos equipos se encuentran en la máxima categoría con un pasado que los respalda, ya que no es la primera experiencia en Primera, también han sabido transitar las distintas categorías del ascenso nacional en la historia más reciente.

Otro de los aspectos que comparten es la presencia de varios futbolistas con paso por ambas instituciones. Entre ellos se pueden citar los casos de los arqueros Claudio Flores y Alejandro Migliardi, los mediocampistas Sergio Marchi, Oscar Monje, Víctor Manccinelli, Marcelo Scatolaro, Gonzalo Bazán, Daniel Cangialosi y Luis Quiroga, y el delantero Lucas Concistre.