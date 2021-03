Vicentini: "Soy muy autocrítico y me dolió el error por el esfuerzo que habían hecho mis compañeros"

Manuel Vicentini fue una de las figuras de Sarmiento en el empate contra Talleres de Córdoba, el sábado pasado, en el estadio Eva Perón. Sin embargo, las injusticias propias del puesto de arquero lo expuso en la última jugada, cuando desde un saque de fondo que quedó corto, la "T" logró un contragolpe que terminó en el gol de cabeza de Rafael Pérez, que puso el 1 a 1 sobre el final, cuando el Verde se encaminaba a lograr su primer triunfo en la Liga Profesional.

En diálogo con Democracia, el guardameta santafesino asumió su parte de la responsabilidad, aunque dejó en claro que su actitud frente al error es siempre la misma, independientemente de si desembocan en goles adversarios.

"Siempre soy muy autocrítico y esta vez quedó un poco más a la luz, porque fue un mal despeje, que terminó en la situación que generó el gol de Talleres. Pero siempre hay situaciones como estas, que quizás no quedan tan a la vista porque no se pagan con goles y de todos modos siempre las trabajo con el entrenador de arqueros (Rodrigo Burela), para intentar corregirlas. Da bronca, porque siempre queremos hacer el partido perfecto, aunque rara vez sucede", explicó Vicentini.

"Sin dudas, me dolió, porque no quiero que el grupo se frustre, ya que se hizo un partido increíble para conseguir esa victoria que tanto necesitamos, para tomar esa confianza que hay que tener para sacar buenos resultados en Primera División. Pero estoy seguro de que, si mantenemos el nivel de intensidad, va a haber más resultados buenos que negativos", aseguró.

Con respecto al próximo partido con Platense -el postergado de la primera fecha-, mañana, desde las 17.10 en Vicente López, Vicentini confió en que el Verde llegará bien físicamente, teniendo como horizonte cercano, además, el choque contra Independiente, en Avellaneda, el próximo lunes, el último de la seguidilla de tres partidos en diez días.

"Hicimos un desgaste grande con Talleres, pero en el entrenamiento (de ayer) estuvimos bien. Creo que deberíamos sortear bien esta serie de partidos, pero siempre hay que estar atentos a los imponderables que pueden aparecer, como algún golpe o una contractura", expresó.

Sabor a poco

Pese a que el rendimiento de Sarmiento viene en ascenso fecha tras fecha, Vicentini reconoció que los resultados vienen dejando "sabor a poco", si se tienen en cuenta las actuaciones del equipo frente a Vélez, Boca y Talleres.

"La sensación que nos quedó el partido con Talleres fue más o menos la misma que en los otros dos partidos. Con Vélez, terminamos perdiendo de local cuando sentíamos que podíamos lograr el empate; con Boca en La Bombonera, nos quedó ese sabor amargo de que, si aguantábamos un poco más la ventaja, quizás a ellos se les iba a complicar llegar al empate; y con Talleres, lo mismo, se nos escapó el triunfo y nos tuvimos que conformar con empatar", relató el arquero, de 30 años, a la vez que hizo hincapié en "evitar caer en la frustración".

"Lo importante es que no nos gane la frustración de saber que podríamos tener más puntos de lo que logramos. Somos conscientes de que no podemos aflojar ni desconcentrarnos ni un segundo, porque en esta categoría todo se paga muy caro", advirtió.

Finalmente, Vicentini relativizó el hecho de que el encuentro con Platense pudiera ser el más accesible de todos los disputados hasta ahora, por tratarse de un duelo entre los dos clubes recientemente ascendidos de la Primera Nacional.

"Es todo muy parejo, nosotros le empatamos a Boca de visitante y después Boca le ganó 7 a 1 a Vélez, que, a su vez, nos ganó a nosotros acá en Junín. Es todo muy cerrado y depende mucho del día que tengan los jugadores. Por eso, lo importante es tratar de mantener la confianza y la intensidad que venimos mostrando hasta ahora", concluyó.