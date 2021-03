Mario Sciacqua: "El empate nos deja un sabor amargo, pero el equipo va por muy buen camino"

El DT de Sarmiento, Mario Sciacqua, habló en conferencia de prensa tras el empate 1 a 1 con Talleres de Córdoba y admitió que el resultado final "dejó un sabor amargo", luego de que el Verde tuviera la victoria al alcance de la mano y se esfumara en los minutos finales.

"Fue un partido duro, estamos jugando contra equipos muy buenos, con una preparación importante, con muchas acciones de juego e individualidades. Sarmiento hizo un partido muy bueno y queda el sabor amargo de que en el minuto final nos empaten", reconoció el entrenador santafesino, quien, por otra parte, no dudó en respaldar al arquero Manuel Vicentini, luego de la falla en el saque de fondo, que permitió el contragolpe del equipo cordobés, que derivó en el empate anotado por Rafael Pérez.

"Más allá del error en el final, sacó tres pelotas impresionantes durante el partido. Son situaciones que se dan en el juego. Lo importante es que habíamos apuntado a no relajarnos después del partido con Boca y lo hicimos muy bien. Me voy con la tranquilidad de que el equipo sabe lo que tiene que hacer en la cancha", aseguró.

Por otra parte, Sciacqua se refirió a la función que cumplió Sergio Quiroga, que recibió varias indicaciones desde el banco, sobre todo en la faceta defensiva. "Todos los jugadores tienen que tener acción defensiva cuando la pelota la tiene el rival. En su caso, dividíamos la cancha en dos partes, porque iniciaba la transición defensiva y cuando teníamos la pelota su posición era para ser directos en ataque. Creo que lo hizo muy bien y fue un buen partido táctico, tanto de Quiroga como de sus compañeros", explicó.

Finalmente, el DT consideró justo el resultado, teniendo en cuenta el trámite del partido, aunque lamentó que el empate de los dirigidos por Alexander Medina se diera sobre el final. "El partido fue muy difícil, nosotros tuvimos situaciones de contragolpe, pero ellos también. Se puede pensar que perdimos dos puntos, pero en un análisis más global, viendo el juego, creo que estamos en el camino correcto. El equipo se va soltando cada vez más y somos más compactos que en el inicio con Vélez. Más allá del sabor amargo, el balance es positivo", concluyó.