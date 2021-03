El juego de Talleres: repliegue defensivo, remates de media distancia y velocidad en ataque

Talleres buscará volver a la victoria esta tarde, cuando visite desde las 17.10 a Sarmiento en el estadio Eva Perón. El conjunto dirigido por el DT Alexander Medina intentará retomar la senda del triunfo y continuará en la búsqueda de la identidad del plantel: se sabe a qué juega el equipo pero que no logra traducirlo en lo resultados, ya que, viene de igualar en 2 ante Newell´s Old Boys en Córdoba y de imponerse por penales ante Atlético Rafaela por Copa Argentina.

Anteriormente, en lo que hace al torneo doméstico, perdió frente a Gimnasia Esgrima La Plata y cosechó la única victoria frente a Patronato, por la mínima diferencia, en la primera fecha. De esta forma, registra cuatro puntos en lo que va de la competencia.

En el último cotejo en condición de visitante, el equipo cordobés perdió por 3-0 ante Gimnasia en el Bosque platense, en un partido signado por las protestas, en el que el árbitro Germán Delfino fue protagonista y en el que los futbolistas de la T estuvieron muy imprecisos en los metros finales al momento de definir.

Por ello, no pudo romper el 0: algo que no pasaba desde el 4 de diciembre de 2020, cuando igualó sin goles frente a Boca Juniors en La Bombonera por la fecha N° 6 de la fase 1 del anterior torneo.

Por la Copa Diego Maradona, jugando en condición de visitante, registró 2 victorias y 1 empate.

La mirada del DT Alexander Medina

Como jugador, el “Cacique” Medina supo ser un potente delantero con pasos por varios equipos de Uruguay, los más destacados Liverpool y Nacional, por España, Cádiz y Racing Ferrol, por Chile en Unión Española, y por nuestro país en Arsenal de Sarandí.

En 2018, tres años después de colgar los botines, se calzó el buzo de DT de Nacional para emprender su primera experiencia. Allí registró 34 victorias, 12 empates y 10 derrotas, con 86 goles a favor y 47 en contra. El promedio de rendimiento fue 67.86 %.

Se puede ver que es un entrenador muy enfocado en el ataque, encontrándose una relación a su experiencia como delantero, cuando tenía el arco contrario entre ceja y ceja. Por ello, es un DT que traslada ese concepto y prefiere jugar en el campo contrario, lejos de la valla propia.

De hecho, en su presentación como entrenador de Talleres, esbozó la siguiente frase: “¿Mi estilo de juego? Más de propuesta que de respuesta. Me gusta que mis equipos tengan la posesión y generen circuitos futbolísticos”.

Su presente en la T es la segunda experiencia al mando de un equipo (y la primera fuera de su país). Por último, vale hacer mención al reconocimiento que viene realizando en el fútbol de Primera. En una encuesta realizada por la cuenta oficial de la Liga Profesional del Fútbol, fue elegido por los hinchas del fútbol local como el mejor director técnico de la Copa Diego Maradona, por encima de los entrenadores Marcelo Gallardo y Miguel Ángel Russo.

El análisis táctico de la T

Talleres es un equipo al que le gusta hacerse del dominio del balón y desarrolla este aspecto como algo inherente a su estrategia. Los números permiten contrastar este factor, ya que en los tres partidos disputados en lo que va del torneo siempre tuvo mayor posesión del balón: 62% ante Patronato, 68% frente a Gimnasia y 57% contra Newell´s. Esto permite observar la importancia que le da el entrenador Medina al trato con el balón de sus dirigidos.

La llegada de nuevos futbolistas en el anterior mercado de pases, como el arquero Marco Díaz, los defensores Piero Hincapie y Julián Velázquez, los mediocampistas Joel Soñora y Franco Fragapane, y los delanteros Carlos Auzqui y Mateo Retegui, potenciaron al plantel y posibilitaron un recambio de jerarquía al momento de alternar entre las diversas competencias.

Por otra parte, las salidas de Junior Arias, Andrés Cubas, Leonardo Godoy, Tomás Pochettino y Jonathan Menéndez, entre otros, no parecen haber repercutido en el rendimiento del “11”.

Sin embargo, pese los vaivenes del mercado de pases, el aficionado que sigue el fútbol nacional puede llegar a haberse generado una idea acerca del juego de Talleres, que se resume en tres claves: remates de media distancia, velocidad en el ataque y repliegue defensivo.

En defensa, el conjunto de suele replegarse e involucrar a casi la totalidad de futbolistas para recuperar la posesión del balón. Pese a ello, y al afán de volcar gran cantidad de futbolistas en campo contrario, en varios pasajes de los partidos jugados hasta el momento se puede ver que la línea defensiva queda expuesta a situaciones de mano contra mano.

En ataque, los futbolistas de la T tienen un comportamiento claro y determinante: rematar al arco en caso de existir el espacio llegando al área rival. Por ello, si se encuentran con una línea defensiva que les impide avanzar en la gestación de juego, ejecutan varios remates desde afuera del área, sin importar quién es el poseedor del balón.

Pese al número elevado de remates de media distancia, se da la paradoja que, los tres goles convertidos en el torneo, fueron por disparos dentro del área (por Auzqui, Valoyes y Retegui).

Sarmiento deberá aprovechar las pelotas detenidas para tratar de imponerse por la vía aérea (los dos goles de Newell´s llegaron a partir de tiros de equina) o realizar un planteamiento táctico basado en el contra-ataque: ya que los laterales de la T suelen sumarse a la fase ofensiva, el Verde debería sacar a relucir la velocidad de sus mediocampistas, al igual que ocurrió en el gol contra Boca, para hacer ataques verticales al arco rival.

Otra posibilidad es, a partir de la posesión del balón, hacerlo circular por todo el ancho de la cancha y, cuando se haya concentrado una gran cantidad de futbolistas en un sector, realizar un cambio de frente para aprovechar la subida de un lateral y tratar de imponerse en el duelo personal.

Un empate es lo que menos le sirve a ambos equipos, aunque para el Verde siempre es importante sumar proyectando la tabla de los promedios para 2022. En tal sentido, lo único que le sirve a Talleres es una victoria, que lo dejaría con 7 unidades, para no perder pisada en el lote de los de arriba, mientras espera que Vélez, Defensa y Justicia, Independiente y Lanús no sumen de a 3. Por su lado, a Sarmiento una victoria le posibilitaría alcanzar la línea de Talleres, con 4 puntos, y tratar de desprenderse del fondo. En definitiva, conseguir una victoria es lo único que beneficia a ambos equipos.

El “11” para esta tarde

El esquema táctico que dispondría el entrenador uruguayo Alexander Medina sería un 4-2-3-1, con los regresos del lateral Enzo Díaz y el mediocampista Franco Fragapane, quienes vieron la roja ante el Lobo y cumplieron una fecha de suspensión.

En tal sentido, el “11” para esta tarde estaría conformado por: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Piero Hincapie y Díaz; Federico Navarro y Juan Méndez; Carlos Auzqui, Fragapane y Diego Valoyes; y Mateo Retegui.

Futbolistas con paso por ambos equipos

Los arqueros Cristián Muñoz y Lucas Ischuk, los defensores Francisco Dutari, Wilfredo Olivera, Joel Barbosa, Andrés Bressán y Guillermo Cosaro, los volantes, Claudio Sarría, Favio Álvarez y Michael Etulain y los delanterosJosé Raúl Iglesias, Ricardo Gareca, Héctor Cuevas y Fernando Pasquinelli.

La particularidad que se da entre todos los mencionados es que formaron parte de los distintos planteles de Sarmiento que consiguieron destacados rendimientos deportivos. Salvo los casos de Barbosa y Sarría, el resto de jugadores lograron ser campeones en el Verde.

En el actual plantel de Sarmiento, el único que supo vestir la remera de la T es el marcador central Marcos Herrera.