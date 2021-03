Con un solo cambio, Sciacqua confirmó el equipo de Sarmiento para recibir a Talleres

Sarmiento buscará mañana, desde las 17.10 contra Talleres de Córdoba, en el estadio Eva Perón, su primer triunfo en la Liga Profesional, desde el ascenso a Primera División logrado en enero pasado.

Será la tercera presentación del Verde, luego del debut con derrota de local frente a Vélez Sarsfield, y el empate conseguido el domingo pasado ante Boca, en La Bombonera. A horas de volver a enfrentar un partido oficial en condición de local, el DT Mario Sciacqua brindó la ya habitual conferencia de prensa semanal y confirmó un solo cambio para recibir a los dirigidos por Alexander "Cacique" Medina: Sergio Quiroga, uno de los jugadores más pedidos por los simpatizantes "verdes", ingresará al once titular, en lugar de Fausto Montero.

No será un simple cambio de nombres. Con el ingreso del volante chaqueño, también habrá una modificación en el dibujo táctico, ya que del 4-4-1-1 de los partidos iniciales pasará a un 4-2-3-1. De esta forma, la lectura que hace el cuerpo técnico es clara: mientras frente a Vélez y Boca se apostó a un planteo disputado en la mitad de la cancha, con intensidad en la marca y el contragolpe como principal arma ofensiva, contra la "T" se buscará asumir el protagonismo en ataque, teniendo en cuenta la necesidad de comenzar a sumar de a tres en el campeonato.

Durante la rueda de prensa, Sciacqua destacó el clima de optimismo que moldeó el trabajo de la semana, luego de las sensaciones positivas del punto logrado ante el Xeneize. Sin embargo, hizo hincapié en la parte emocional del plantel, para evitar "un relajamiento inconsciente", que podría producirse de manera involuntaria, luego de lo hecho frente al club de La Ribera.

"Más allá del buen resultado que obtuvimos, me dejó conforme el rendimiento, aunque está claro que es inevitable pensar en el resultado", admitió el DT, que además destacó el hecho de que, por primera vez desde el comienzo de la pretemporada, pudo entrenar "con todos los jugadores a disposición".

Con respecto a Talleres, Sciacqua lo definió como un equipo "muy parecido a Vélez en cuento a la posesión", aunque puso la lupa en la obligatoriedad de "terminar las jugadas en ataque, porque son rápidos en la transición y pueden lastimar". "Más allá de todo eso, en lo que más hicimos hincapié esta semana es que, después de lo de Boca y el gran esfuerzo que se hizo, puede venir inconscientemente una relajación. Entonces, tenemos que estar todo el tiempo ahí, para mantener la concentración", afirmó.

Por otro lado, el entrenador santafesino reconoció que es necesario comenzar a ganar partidos en la Zona B del campeonato, aunque subrayó que "no hay ansiedad" detrás de la búsqueda de la primera victoria. "Sería lo ideal ganar, pero no me genera ansiedad. Me ocupo más del rendimiento y lo actitudinal y en eso estoy muy conforme, porque sé que si los jugadores están bien, el equipo en algún momento va a terminar ganando", confió.

La formación

A la hora de hablar del equipo que parará en cancha, y sin recitarlo línea por línea, Sciacqua anticipó que habrá un solo cambio con respecto al once que inició en La Bombonera: será la entrada de Quiroga en lugar de Montero, aunque aclaró que el mediocampista entrerriano no deja su lugar por bajo rendimiento.

"Todavía somos un equipo en construcción, no habíamos realizados cambios todavía en la formación titular de una fecha a otra, pero lo vamos a hacer ahora. Tenemos jugadores en el banco en buen nivel y bienvenido sea. 'Checho' (Quiroga) va a jugar y sale Montero, pero no porque esté mal. Hay muy buena competitividad y todos están bien", recalcó, al mismo tiempo que admitió que el presente actual debe ser acompañado por "buenos resultados", para prolongarse en el tiempo, hasta el final del certamen.

--

--> Sarmiento espera por Talleres: Castet y Pombo vuelven a la lista de convocados