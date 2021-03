No le sobró nada a Boca para vencer a Claypole

Boca derrotó a Claypole por 2 a 1 en un entretenido encuentro que disputaron anoche en el estadio de Lanús por los 32avos. de final de la Copa Argentina y se clasificó para la próxima instancia donde se medirá ante Defensores de Belgrano.

El conjunto que juega en el ascenso de Argentina abrió la cuenta a los 28 minutos por medio de un gol de Leonel Landaburu, mientras que a los 35´ de esta primera parte el delantero colombiano Sebastián Villa puso la igualdad.

En en segundo tiempo, a los 31 minutos, el mediocampista Gonzalo Maroni le dio la victoria el elenco conducido por Miguel Ángel Russo.

Durante el primer tiempo, fue muy pobre el desempeño de Boca y le costó tener la pelota e intentar dominar el juego ante un Claypole, que fue superior futbolísticamente a pesar de no haber tenido muchas llegadas claras y la primera que tuvo no la desaprovechó.

Sobre 22´, Thiago Calone realizó una gran jugada, ingresó al área por la derecha y remató, pero un atento Javier García le ganó en el mano a mano y envió el balón al córner ante una defensa de Boca desconcertada.

La insistencia de Claypole tuvo su premio a los 28 cuando, tras un córner desde la derecha, un cabezazo de Emanuel Díaz que rebotó en el travesaño y un disparo que atajó García dando rebote, la pelota le quedó a Leonel Landaburu quien definió al medio del arco.

Boca pareció reaccionar, fue en búsqueda de la igualdad y pudo haberla conseguido a los 32 minutos por medio de un remate de Exequiel Zeballos desde dentro del área por la derecha tras el cual la pelota rebotó en el travesaño.

Tres minutos más tarde, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo logró el empate. Edwin Cardona armó una buena jugada y habilitó a Sebastián Villa, quien ingresó al área por la izquierda, amagó ante un defensor y definió al medio del arco.

Ya en el segundo tiempo, el encuentro no fue tan entretenido como en la primera parte y la primera aproximación clara fue para Claypole, a los 27 minutos, por medio de un disparo de Juan Cruz Iglesias, pero García salvó a Boca al taparle el remate.

Sobre los 31 minutos, el elenco de La Ribera logró la victoria. Gonzalo Maroni recibió el balón tras un buen pase de Cardona dentro del área por la izquierda, remató y colocó la pelota en el palo izquierdo del arquero, dándole el ajustado triunfo y el pase a la siguiente fase a Boca Juniors.