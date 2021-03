Racing Club y River Plate disputan la final de la Supercopa Argentina

Racing Club, campeón de la Superliga 2018/19, y River Plate, vencedor de la Copa Argentina 2019, se enfrentarán esta noche en el marco de la final de la Supercopa Argentina que se jugará en el estadio Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero.

El partido comenzará a las 22.10 con el arbitraje de sureño radicado en Lincoln, Darío Herrera, quien estará acompañado por los asistentes Diego Bonfá y Ezequiel Brailovsky, mientras que Hernán Mastrángelo y Gisela Trucco serán el cuatro árbitro y la quinta árbitra, respectivamente, en tanto que la televisación estará a cargo de la señal de cable TNT Sports.

La "Academia" accedió a esta partido por haberse coronado vencedor de la Superliga 2018/19, con Eduardo "Chacho" Coudet en el banco de suplentes, mientras que los "millonarios" consiguieron su lugar tras la consagración en la Copa Argentina 2019, tras el 3 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero y con Marcelo Gallardo como entrenador.

El conjunto dirigido en la actualidad por el técnico Juan Antonio Pizzi, quien tendrá la chance de conseguir su primera estrella en Racing, se ubica en la undécima posición de la zona “A” con dos unidades, tras una derrota (3-0 ante Banfield en el debut) y dos empates (2-2 con Aldosivi y 0-0 ante Estudiantes de La Plata).

En caso de que el conjunto de Avellaneda se consagre campeón el jueves será el cuarto título para Pizzi como DT, luego de haber logrado el torneo de Primera División de Chile con la Universidad Católica en 2010, el Torneo Inicial con San Lorenzo en 2013 y la Copa América Centenario con el seleccionado chileno en 2016, en los Estados Unidos.

Mientras que la institución "albiceleste", en caso de un triunfo, alcanzará la decimocuarta Copa Nacional e igualará la línea de Boca Juniors. River, por su parte, tiene 12 estrellas nacionales.

Pizzi, de 52 años, está obligado a realizar una modificación respecto del equipo que igualó sin tantos ante el "Pincha": Joaquín Novillo, uno de los refuerzos, entrará en la zaga central en reemplazo de Lucas Orban, quien contrajo coronavirus.

Además, el DT esperará la evolución del arquero Gabriel Arias, quien se recupera favorablemente de un "traumatismo costal derecho". En caso de no llegar en condiciones físicas su lugar será ocupado por el arquero suplente Gastón "Chila" Gómez.

River Plate, en tanto, se ubica en el tercer lugar de la Zona A con seis unidades, luego de una derrota (2-1 ante Estudiantes en el debut) y de dos triunfos consecutivos (3-0 ante Rosario Central y 1-0 frente a Platense).

El técnico Marcelo Gallardo está obligado a realizar una variante respecto del once inicial que venció al "Calamar" en la fecha pasada: el juvenil David Martínez ingresaría por el lesionado Javier Pinola (fractura del antebrazo derecho).

En la delantera, el colombiano Rafael Borré se recupera de una dolencia en la cresta ilíaca derecha, que lo obligó a dejar la cancha en el último encuentro en reemplazo de Julián Álvarez, y se perfila para continuar en el once inicial.

El resto del equipo de la banda roja será el mismo que se impuso como visitante a Platense el domingo pasado por la Liga Profesional de Fútbol.

Los protagonistas

Las probables formaciones serían estas:

Racing Club: Gabriel Arias o Gastón Gómez; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo, Lorenzo Melgarejo; Nery Domínguez; Matías Rojas, Leonel Miranda, Tomás Chancalay; Enzo Copetti y Nicolás Reniero. D.T.: Juan Antonio Pizzi.

River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Robert Rojas, David Martínez, Fabrizio Angileri; Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez, Carrascal; Matías Suárez y Rafael Borré. D.T.: Marcelo Gallardo.