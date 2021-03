Mario Sciacqua: “Fuimos más sólidos y equilibrados en la zona media”

Al término del partido con Boca, el entrenador de Sarmiento, Mario Sciacqua, brindó una conferencia de prensa en la que destacó que “el partido se dio como lo pensamos”.

“Sabíamos cómo iba a jugar Boca y las respuestas que iba a tener. Fuimos más sólidos y equilibrados en la zona media, pasamos sobresaltos por la jerarquía del rival y, a medida que pasaron los minutos, me parece que nos sentimos más cómodos: agarramos la pelota y empezamos a contragolpear. Nos fuimos al descanso con una buena imagen”, destacó.

“El segundo tiempo lo planteamos más arriba, fuimos más intensos y agresivos con más confianza hasta que llegó el golazo. Ya había habido conexión entre Alanís, Graciani y Torres. Uno trata de contrarrestar algunas acciones saliendo con los volantes por afuera”, dijo.

“Cuando nos hacen el gol te da bronca porque pasó muy poco tiempo, unos tres minutos. Después volvimos a conectarnos. Hicimos los cambios correctos y terminamos el partido bien”, subrayó.

“Armamos un grupo de jugadores para competir. Más allá de hablar de Pombo, lo más importante es hablar del equipo. Los jugadores salieron a la cancha contra un gran rival y Sarmiento nunca había sacado resultados positivos acá. Me parece que es un punto muy valioso”, concluyó.

“Tuvimos posesión de la pelota”

Por su parte, el arquero Manuel Vicentini expresó: “Muy contento por Alanís porque le sirve para la confianza, ya que hace poco llegó al club. Nos vamos con la sensación de haber conseguido algo más, ya que tuvimos posesión de la pelota y Boca no nos generó muchas jugadas peligroso”.

“Si hoy era una derrota, la actitud iba a ser positiva igual. Pero no hay que acostumbrarse a derrotas dignas y tenemos que salir a proponer. Este resultado nos va servir muchísimo para la moral de cara a lo que viene”, apuntó.

“Me fui hace seis años de Boca y tardé ese tiempo en volver a Primera con Sarmiento, con un grupo que me enorgullece mucho y me permitió volver a este lugar con jugadores que nos rompimos el lomo”, señaló.

"Estamos regalando puntos en casa”

El defensor de Boca y autor del empate de su equipo, Lisandro López, se lamentó por los puntos perdidos en la Bombonera, donde todavía no ganó este año.

"Me voy triste porque estamos regalando puntos en casa que antes no perdíamos, por lo que debemos ir mejorando", destacó "Licha" a la transmisión oficial del partido que empataron con Sarmiento, de Junín.

"En el gol lo señalé a Carlos Izquierdoz porque lo tuve que reemplazar cuando se lesionó. No sé qué tiene, pero no me gusta entrar por alguien lesionado. Pero él es un guerrero y por eso se lo dediqué", avisó.

Pero luego volvió sobre el partido y siguió siendo crítico con el juego de su equipo. "Tenemos que mejorar, porque antes manteníamos el arco en cero, cosa que ahora no está sucediendo. Y además debemos ser más rápidos con la pelota", advirtió.