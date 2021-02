Sciacqua mantiene una única duda en el equipo para enfrentar a Boca

El DT de Sarmiento, Mario Sciacqua, reafirmó ayer por la tarde, en conferencia de prensa, que mantiene una sola duda en el equipo titular que enfrentará a Boca, el próximo domingo en La Bombonera, desde las 21.30, por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

La incógnita está en el mediocampo, donde el entrenador santafesino aún no resolvió si ratificará la titularidad de Fausto Montero o si, en cambio, incluirá a Sergio Quiroga de entrada, para aprovechar su velocidad en los metros finales del campo de juego, con el recuerdo fresco de su buen rendimiento frente a Vélez, la fecha pasada en el estadio Eva Perón.

"Después del partido contra Vélez, hicimos nuestra crítica constructiva en la semana y vimos que, si bien tuvimos errores, que fueron detalles, la mala sensación posterior a la derrota se fue diluyendo", aseguró Sciacqua, quien destacó "muchas cosas positivas" en sus dirigidos, en el estreno contra El Fortín, en el estadio Eva Perón.

Con respecto al duelo con Boca, el DT resaltó como un punto a favor el hecho de contar con varios debutantes en La Bombonera. "Hay futbolistas convocados para el partido que no conocen la cancha de Boca y hay una cuestión a favor ahí, porque los pibes van a dejar todo, es un partido único", confió.

Por otra parte, Sciacqua dio por hecho que el equipo jugará con más aplomo que en su primera presentación y trazó diferencias entre su rival anterior y el equipo de Miguel Russo. "Este es otro partido, Vélez era un equipo con un muy buen funcionamiento y Boca también lo tiene, pero, por sobre todo, destaca por sus grandes individualidades", analizó.

Sobre las claves del encuentro, el entrenador del Verde restó trascendencia a la ausencia de Carlos Tévez, el máximo referente del club de La Ribera en actividad, ya que Boca tiene nombres de peso para reemplazarlo. "Lo he enfrentado varias veces dirigiendo a otros equipos y sé que Tévez genera cosas en sus compañeros, pero sale él y entra otro jugador de gran jerarquía", admitió.

Además, señaló que las chances para Sarmiento crecerán en la medida en que se logre "cortar el circuito de juego" en la zona del mediocampo, con el colombiano Edwin Cardona y el joven Cristian Medina, que permite abrir el panorama para los volantes externos de gran velocidad, como son el colombiano Sebastián Villa y Eduardo Salvio.

Respaldo a los juveniles

Finalmente, Sciacqua expresó su apoyo a los jugadores más jóvenes del plantel, que tuvieron protagonismo en la Primera Nacional, pero que debieron dejar su lugar a futbolistas de más experiencia en el arranque de la Liga Profesional, que llegaron como refuerzos para esta temporada.

"Hay juveniles que van a hacer sus primeras armas en La Bombonera y muchos otros que están pidiendo pista y voy a ser el primero en alegrarse cuando les toque", remató.