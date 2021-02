Torres: "Hay que dejar de lado el contexto y salir a jugarle a Boca de igual a igual"

Cada vez falta menos para el encuentro entre Sarmiento y Boca, el próximo domingo a las 21.30, en La Bombonera, y los protagonistas del plantel dirigido por Mario Sciacqua siguem imaginando cómo será "el partido que todos quieren jugar".

Para el goleador del Verde, Jonatan Torres, el encuentro por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional genera una gran expectativa, tanto en el equipo como en toda la ciudad de Junín y la Región, pero quienes salgan al campo de juego deberán abstraerse del escenario y pensar en "salir a jugar de igual a igual" frente a uno de los equipos más poderosos del continente.

Tenemos que minimizar los errores, porque quedó demostrado que en Primera no te los perdonan.

Fue lindo convertir contra Vélez, pero lamentablemente no sirvió para el resultado.

"La motivación está por sí sola, jugamos contra un equipo con grandes individualidades, en La Bombonera, que todos saben lo que representa, pero hay que estar concentrados y atentos a los pequeños detalles. En Primera, ya quedó demostrado el fin de semana pasado contra Vélez, te equivocás y no te perdonan", comentó Torres, en diálogo con Democracia.

Con respecto a la trascendencia del partido, Torres admitió que, mientras el Verde daba pelea en la Primera Nacional, no se vislumbraba la posibilidad de estar a pocas horas de pisar la cancha de Boca.

"Es un partido que todos quieren jugar, por supuesto, que hace dos meses no lo imaginábamos y ahora tenemos la posibilidad de vivirlo. Hay que tratar de disfrutarlo, porque no se viven estos momentos todos los días, pero, un vez que empiece, dejar todo el contexto de lado y tratar de jugar de igual a igual", reconoció el atacante, de 24 años, que confía en que Sarmiento tiene las armas para complicar al Xeneize.

"Dentro de la cancha somos once contra once, pero tenemos que hacer un partido inteligente y, sobre todo, minimizar errores, porque con jugadores como los de Boca se pagan caro. Hay que disfrutar este momento, pero con responsabilidad, porque estamos acá para mantenernos en Primera División", aseguró.

El gol contra Vélez

Torres fue el autor del primer gol de Sarmiento en esta nueva etapa en Primera División, el domingo pasado, en la derrota contra Vélez, por 2 a 1, en el estadio Eva Perón. Sin embargo, el joven delantero santafesino lamentó que su tanto "no sirvió" para sumar puntos en la tabla.

"Fue el primer partido de un equipo nuevo, con jugadores que se sumaron esta temporada, y creo que, en líneas generales, estuvimos bien. El gol fue un premio a la búsqueda y a cómo salimos a jugar el segundo tiempo, aunque, lamentablemente, después nos quedamos sin tiempo", reflexionó.

Y concluyó: "Como delantero, quiero hacer goles todos los partidos. En lo personal, fue lindo convertir, pero no sirvió para el resultado".

